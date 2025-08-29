Realme'den 7000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Nisan ayında tanıtılan Realme 14T'nin ardından serinin yeni modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Yapılan bir duyuru ile birlikte Realme 15T'nin tanıtım tarihi belli oldu. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak telefon dev batarya kapasitesi ile gelecek.

Realme 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 15T, 2 Eylül 2025 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Uygun fiyata güçlü donanım sunan Realme P4 5G ve Realme P4 Pro 5G, geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı.

Realme 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Max işlemcisinden alacak. Realme 14T'te iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 6300 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Realme'nin bütçe dostu Android telefonunun ekranı 6,57 inç büyüklüğünde olacak. Realme 14T için 6,67 inç ekran büyüklüğü tercih edilmişti. Serinin yeni telefonu 2.200 nit maksimum parlaklık sunacak. Telefonun ayrıca 7,79 mm kalınlığında olacağı öne sürüldü.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde de 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera göreceğiz. Realme 14T'nin ön kamerasında 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alabilir.

Realme 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15T'nin 20.000 rupiden (9.337 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Realme 14T 5G için 17.999 rupi (8.403 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun özelliklerine ve fiyatına dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirlteim.