realme 8.000 mAh Bataryalı Telefonunu Tanıttı! 120Hz Ekranı Var

realme C100 4G kısa bir süre önce tanıtıldı. Akıllı telefon, MediaTek Helio G92 Max işlemci, 8 GB'a kadar RAM ve 8.000 mAh gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor. İşte realme C100 4G özellikleri ve fiyatı!

realme C100 4G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6.8 inç

: 6.8 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+ çözünürlük

HD+ çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı

120Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G92 Max

MediaTek Helio G92 Max Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera + yardımcı lens

50 MP (f/1.8) ana kamera + yardımcı lens Ön Kamera: 8 MP

8 MP Bellek (RAM): 6 GB / 8 GB LPDDR4X

6 GB / 8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB EMMC 5.1

128 GB / 256 GB EMMC 5.1 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu

45W kablolu Ters Şarj: 10W kablolu

10W kablolu İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 Renkler: Beyaz, mor, kahverengi

realme C100 4G Ekran Özellikleri Neler?

realme C100 4G'de 6,8 inç boyutunda, HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir ekran yer alıyor. IPS LCD paneller, OLED teknolojisine kıyasla renkleri bir miktar daha soluk gösterebiliyor. Ancak telefonun giriş-orta segmente hitap ettiği göz önünde bulundurduğumuzda bu durumun çok büyük bir dezavantaj olmadığını söyleyebiliriz.

Benzer şekilde, ekranın HD+ çözünürlüğü FHD panellere kıyasla daha düşük bir netlik sunabiliyor. Ancak buna rağmen günlük kullanımda kullanıcıları ciddi anlamda rahatsız etmeyecek diyebiliriz.

realme C100 4G İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda MediaTek Helio G92 Max yonga seti kullanılıyor. 12 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu işlemci daha çok giriş segmentte karşımıza çıkan bir yapıda demek mümkün. Zira Galaxy S26 gibi günümüz amiral gemisi modellerinde 2 nm mimarili Exynos 2600 gibi çok daha gelişmiş yonga setleri yer alıyor.

Bunu biraz daha açarsak, 12 nm üretim teknolojisine sahip bir işlemci ile 2 nm mimarili bir yonga seti arasında ciddi bir nesil farkı bulunuyor. Bu farkı amiral gemisi işlemcilerin daha düşük güç tükettiği ve daha yüksek performans sunduğu şeklinde yorumlayabiliriz.

MediaTek Helio G92 Max işlemcisinde iki adet 2,0 GHz hızında çalışan Cortex-A75 ve altı adet 1,8 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. Oyun gibi grafiğe önem veren senaryolarda devreye girmesi için ise Mali-G52 MP2 grafik birimi mevcut.

Donanım oyun testlerinde giriş sınıfında yer almasına rağmen kullanıcıları çok fazla üzmüyor. Zira realme C75 üzerinden yapılan testlerde Call of Duty Mobile'ın düşük ayarlarda 60 FPS'ye varan bir akıcılıkta çalıştığını görüyoruz. Tabii, anlık kasmalar ve FPS düşüşlerinin olduğunu da belirtelim.

realme C100 4G Kamerası Nasıl?

realme C100 4G'de 50 megapiksel çözünürlük ana kamera tercih edilmiş. Bununla birlikte henüz ismi ve çözünürlüğü açıklanmayan bir yardımcı sensöre ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde satışa çıkan realme C100 5G modelinde de 50 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel selfie sensörüne yer verilmişti.

realme C100 4G Bataryası Nasıl?

realme C100 4G'de 45W kablolu ve 10W ters şarjı destekleyen 8.000 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Burada ters şarjın telefonu bir powerbank gibi kullanarak başka cihazları şarj etmeye yaradığını da belirtelim.

realme C100 4G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Beyaz, mor ve kahverengi renk opsiyonlarıyla gelen realme C100 4G'nin fiyat etiketi 292 dolar (13.000 TL) olarak açıklandı. Bu da Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 26.500 TL seviyelerine denk geliyor.

realme'nin ülkemizde çok sayıda telefonu sattığını dikkate aldığımızda kısa bir süre önce tanıtılan realme C100 4G modelinin de Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin bulunduğunu belirtelim. Yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Daha önce realme'nin C61 modelini kullanmış birisi olarak realme C100'ün de günlük kullanımda kullanıcıları çok fazla üzmeyeceğini düşünüyorum. Hatta o dönem birçok oyunu düşük ayarlarda da olsa akıcı bir şekilde oynamayı başarmıştım.