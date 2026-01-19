8.000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 24 GB RAM ve Dahası

Realme, en yeni akıllı telefonu Neo 8'i çok yakın bir zamanda tanıtacak. O zamana kadar kullanıcıların beklentisini daha da yükseltmek adına cihazın temel özelliklerini paylaştı. Markanın yayınladığı son görsellerde telefonun batarya kapasitesi ve bazı özellikleri netlik kazandı.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69

IP66, IP68 ve IP69 Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5x)

8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5x) Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1) İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı + 50 MP periskop telefoto

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera: 16 MP

16 MP Yazılım: Android 16 + Realme UI 7

Android 16 + Realme UI 7 Boyut: 162 x 77,07 x 8,3 mm

162 x 77,07 x 8,3 mm Ağırlık: 215 gram

Yeni paylaşılan görsellere göre Realme Neo 8, 8.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Ayrıca marka tarafından yayınlanan diğer görsellerde dayanıklılık ve diğer çeşitli özellikler de yer aldı. Telefon, IP66, IP68 ve IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.

Telefon, ekran altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 6,78 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Cihaz, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Neo 8, 30'dan fazla mobil oyunu 165 FPS'te çalıştırabilecek. Bu oyunlar arasında ise League of Legends Wild Rift ve Call of Duty Mobile gibi yapımların olacağı söyleniyor.

Realme her ne kadar cihazın hızlı şarj teknolojisi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmasa da önceki söylentilere dayanarak telefonun 80W hızlı şarj desteği sunacağını söylemek mümkün. Cihaz, RAM tarafında 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5x seçenekleri sunacak. Depolama tarafındaysa 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri ile karşılaşacağız.

215 gram ağırlığa sahip olacağı belirtilen cihaz, 162 x 77,07 x 8,3 mm boyutları ile piyasaya sürülecek. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Neo 8'in 2.500 yuan (15 bin 540 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı ileri sürüldü. Konu ile ilgili henüz resmî açıklamada bulunulmadığını, dolayısıyla telefonun farklı bir fiyatla satışa sunulabileceğini belirtmek gerekiyor. Neo 7 için 2.199 (13 bin 669 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon Realme Neo 8, 20 Ocak'ta tanıtılacak. Bu tanıtımla birlikte akıllı telefonun bütün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri açıklığa kavuşacak. Hatırlatmak gerekirse Realme Neo 7, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı. Bu cihaz, kullanıcıların karşısına beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile çıkmıştı.