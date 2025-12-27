Yüksek Batarya, Yüksek Şarj Hızı: Realme Neo 8 Sızdı!
Android amiral gemisi Realme Neo 8 için geri sayım başladı. Son olarak modelin kalbinde yer alacak işlemci ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme Neo 8, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alacak.
- Model, geçen yıl tanıtılan Realme Neo 7’nin halefi olarak çıkacak.
- Modelin önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor.
Çinli akıllı telefon üreticisi Realme’nin merakla beklenen yeni modeli Realme Neo 8 hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce 3C sertifikası alan bu amiral gemisi cihazın şarj hızı netleşmişti. Şimdi ise akıllı telefonun hangi işlemciden güç alacağı ortaya çıktı. İşte Realme Neo 8 ile ilgili yeni bilgiler!
Realme Neo 8, Kalbinde En Güçlü İşlemciye Yer Verecek
Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Abhishek Yadav'a göre Realme Neo 8, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Birçok amiral gemisinin kalbinde yer alan bu işlemci, şu anda Android cephesinde en güçlü yonga seti konumunda.
Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Realme Neo 8, geçen yıl tanıtılan Realme Neo 7’nin halefi olarak konumlanacak. Peki yeni model hangi özellikleri sunacak? Bunun için şimdiye kadar ortaya çıkan iddialara göz atabiliriz.
Mevcut bilgilere göre Realme Neo 8, 1,5K çözünürlük sunan ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelecek. Cihazın 80W hızlı şarj desteği sunan 8.000 mAh kapasiteli bataryası olacak. Bu da telefonun uzun pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Şu an için mevcut bilgiler bunlardan ibaret.
Beklenen Realme Neo 8 özellikleri şu şekilde sıralandı:
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
- Ekran: AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük
- Batarya: 8.000 mAh
- Şarj Hızı: 80W
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen Realme Neo 8'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.