Realme Çok Ucuz Android Telefon Tanıttı! 6300 mAh Bataryası Var

Realme, Note 80 isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen bütçe dostu telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Realme Note 80'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Parlaklığı: 563 nit

563 nit Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180Hz

180Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6300 mAh

6300 mAh Kablolu Şarj Desteği: 15W

15W Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB Type-C ve 3.5mm jack

Realme Note 80'in İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250 bulunacak. Bu işlemci, 1.8 GHz hızında çalışan iki adet çekirdke ve 1.6 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek içeriyor. Unisoc T7250, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Temple Run, Candy Crush Saga ve Crossy Road gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Realme Note 80'in Ekran Özellikleri Nasıl?

Bütçe dostu telefonun ekranı 6,74 inç büyüklüğünde olacak. Note 80, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 563 nit maksimum parlaklık, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 90Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Realme Note 80'in Kamera Özellikleri Nasıl?

Telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Ayrıca portre modu ve gece modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları da bulunuyor.

Realme Note 80'in Bataryası Kaç mAh?

Realme'nin yeni telefonu, 6300 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefon uzun pil ömrü sunuyor. 167,20 x 76,60 x 7,94 mm boyutlarında ve 219 gram ağırlığında olan cihaz ayırca 15W kablolu şarj desteğiyle birlikte geliyor. Realme Note 70'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

Realme Note 80 Türkiye'de Satılacak mı?

Realme, Note 80'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Note 60 dahil olmak üzere Realme'nin çok sayıda telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme Note 80'in Fiyatı Ne Kadar?

Realme Note 80 için 3 bin 599 baht fiyat etiketi belirlendi. Bu ücret de güncel kur ile 4 bin 944 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 9 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz olduğunu düşünüyorum. En azından 128 GB'ın yanında bir de 256 GB seçeneğini görmek isterdim. Cihazda ayrıca 6300 mAh gibi oldukça yüksek bir batarya kapasitesi bulunuyor. Bu kapasiteyi 15W ile şarj etmek biraz uzun sürebilir. Bu sebepten dolayı bence şarj hızı en az 45W seviyesinde olmalıydı. Telefonun işlemcisi ise hem basit oyunlar hem de günlük kullanım için yeterli bir performans sunuyor.