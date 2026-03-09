OLED Ekranlı Xiaomi 18 Ultra'nın Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi, yeni telefonlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 18 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisine sahip akıllı telefon yakında tanıtılacak. Telefon ayrıca dörtlü arka kamera sistemi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Ultra'nın 2026 yılının aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin çok sayıda telefonu satılıyor. Dolayısıyla Xiaomi 18 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 18 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Arka Kamera: Dörtlü kamera sistemi

Dörtlü kamera sistemi Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh üzeri

Xiaomi 18 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm tarafından 2 nm süreciyle geliştirilecek Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem daha yüksek performansla çalışacak hem de daha verimli olacak. Bu da pil ömrüne olumlu bir katkı sağlayacak. Güçlü işlemci sayeisnde bu modelde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz çalışacak.

Xiaomi 18 Ultra'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni amiral gemisinin ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Bu akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17 Ultra'da ise 6,9 inç ekran boyutu, OLED ekran, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilecek.

Xiaomi 18 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alaına sahip sürümü için 109 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 120 bin TL civarı bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Ultra'nın dörtlü arka kamera sistemiyle fark yaratacağını düşünüyorum. Bu dörtlü arka kamera sistemi, Xiaomi 15 Ultra'da da tercih edilmişti ancak Xiaomi 17 Ultra'da yalnızca üç adet arka karmeraya yer verilmişti. Yeni model ayrıca çok güçlü işlemcis ayesinde hem yoğun güç gerektiren uygulamaları hem de yüksek grafik kalitesine sahip oyunları rahatça çalışacak.