OLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 10.000 mAh Bataryası Var
Realme P4 Power'ın fiyatı ortaya çıktı. 144Hz yenileme hızı sunacak olan telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketi ile ön plana çıkacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme P4 Power'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu, 37.999 rupi (18 bin 72 TL) fiyat etiketi ile görüldü.
- Cihaz, 10.000 mAh batarya kapasitesi sunacak.
- Telefon, 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
Realme P4 Power ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce ekran özellikleri sızdırılan telefonun şimdi de fiyatı açıklığa kavuştu. Yeni akıllı telefon, büyük batarya, yüksek yenileme hızı, OLED ekran ve daha pek çok özelliği bütçe dostu bir fiyat etiketiyle sunulacak.
Realme P4 Power'ın Fiyatı ve Tanıtım Tarihi
Realme P4 Power'ın sızdırılan görüntülerinde cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu, 37.999 rupi (18 bin 72 TL) fiyat etiketi ile görüldü ancak gerçek satış fiyatının bundan çok daha düşük olması bekleniyor. Sızıntıyı yapan kişi ayrıca bu modelin 29 Ocak'ta tanıtılacağını ileri sürdü
Realme P4 Power'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- İşlemci: Dimensity 7400
- İşletim Sistemi: Android 16
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak Realme P4 Power, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Bu yüksek yenileme hızının farkını her kaydırma hareketinde görmek mümkün olacak. Realme P4'te 6,77 inç AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.
Cihaz, 10.000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bununla birlikte 80W kablolu hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Android 16 ile birlikte gelecek olan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sağlayacak ancak başka seçeneklerin de olup olmayacağı şimdilik belli değil.
Telefon, gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Realme P3x'teyse sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 işlemcisi tercih edilmişti.