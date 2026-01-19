OLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 10.000 mAh Bataryası Var

Realme P4 Power ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce ekran özellikleri sızdırılan telefonun şimdi de fiyatı açıklığa kavuştu. Yeni akıllı telefon, büyük batarya, yüksek yenileme hızı, OLED ekran ve daha pek çok özelliği bütçe dostu bir fiyat etiketiyle sunulacak.

Realme P4 Power'ın Fiyatı ve Tanıtım Tarihi

Realme P4 Power'ın sızdırılan görüntülerinde cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu, 37.999 rupi (18 bin 72 TL) fiyat etiketi ile görüldü ancak gerçek satış fiyatının bundan çok daha düşük olması bekleniyor. Sızıntıyı yapan kişi ayrıca bu modelin 29 Ocak'ta tanıtılacağını ileri sürdü

Realme P4 Power'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 İşletim Sistemi: Android 16

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak Realme P4 Power, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Bu yüksek yenileme hızının farkını her kaydırma hareketinde görmek mümkün olacak. Realme P4'te 6,77 inç AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Cihaz, 10.000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bununla birlikte 80W kablolu hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Android 16 ile birlikte gelecek olan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sağlayacak ancak başka seçeneklerin de olup olmayacağı şimdilik belli değil.

Telefon, gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Realme P3x'teyse sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 işlemcisi tercih edilmişti.