Realme'nin 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! Sonuç Şaşırttı

Şubat ayında 6000 mAh batarya kapasitesine sahip Realme P3 Pro tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Realme P4 Pro 5G isimli yeni telefon performans testinde görüntülendi. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu.

Realme P4 Pro 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

RMX5116 model numarasına sahip olan Realme P4 Pro 5G, tek çekirdek testinde 1.216 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.533 puana ulaştı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme 15 Pro 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Realme P4 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme P4 Pro 5G modeli 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. P3 Pro'da da aynı RAM ve depolama seçenekleri mevcut.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 6000 mAh civarı batarya kapasitesi bulunabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alabilir. Peki, Realme'nin yeni Android telefonu P4 Pro 5G'nin fiyatı ne kadar olacak?

Realme P4 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P4 Pro 5G'nin 285 dolar (11.594 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. 120Hz yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan P3 Pro için 273 dolar (11.106 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Realme P4 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi fiyat performans telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Realme P4 Pro 5G'nin ağustos ayının son haftası tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Satışların eylül ayının başında başlayacağı tahmin ediliyor. Realme P3 Pro 18 Şubat 2025 tarihinde tanıtılmıştı.