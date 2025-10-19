Güncelleme Alacak Realme Telefonlar: Bu Modelleri Kimse Beklemiyordu!
Realme, Android 16 tabanlı yeni arayüzü Realme UI 7'yi resmen tanıttı. Bu gelişmeyle Android 16 güncellemesi alacak Realme telefonlar da netlik kazandı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme yeni mobil arayüzü Realme UI 7'nin güncelleme takvimini yayınladı.
- Android 16 tabanlı yeni arayüz ilk olarak Realme GT 8 serisiyle birlikte kullanıma sunulacak.
- Yeni güncellemenin kararlı sürümü diğer cihazlara Kasım 2025 itibarıyla kademeli olarak dağıtılmaya başlanacak.
Realme, akıllı telefon dünyasında heyecan yaratan yeni mobil arayüzü Realme UI 7'yi resmen tanıttı ve güncellemenin dağıtım takvimini nihayet yayınladı.
Android 16 işletim sistemini temel alan bu yeni arayüz ilk olarak şirketin merakla beklenen amiral gemisi Realme GT 8 serisi ile birlikte teknoloji sahnesine çıkacak. Ardından, Çin'deki diğer Realme kullanıcıları da bu yeniliklere kavuşmaya başlayacak. Detaylar haberde!
Realme UI 7 Güncellemesi Alacak Realme Telefonlar
Realme, kullanıcılarını daha fazla merakta bırakmamak için Realme UI 7'nin Çin'deki güncelleme takvimini paylaştı. Buna göre yeni Android 16 güncellemesi kasım ayından itibaren kademeli olarak popüler Realme modellerine ulaşmaya başlayacak. Şirketin ilerleyen günlerde küresel pazara yönelik bir takvim de paylaşması bekleniyor.
İşte Realme UI 7 güncelleme takvimi:
Kasım 2025
Yeni arayüzün ilk kararlı sürümü öncelikli olarak markanın üst düzey modellerine ulaşacak.
- GT 7 Pro
- Realme GT 7
- GT 5 Pro
- Neo 7 Turbo
- GT Neo 6 serisi
Aralık 2025
Güncellemenin ikinci dalgası özellikle yüksek hızlı şarj yetenekleriyle bilinen cihazları kapsayacak.
- GT 5 240W
- Realme Neo 7x
- Realme 14 Pro
- 14 Pro+
Ocak 2026 ve Sonrası
Yeni yıla girdiğimizde güncelleme çok daha geniş bir yelpazeye yayılacak. Ocak 2026 itibarıyla şu modeller Realme UI 7 listesine eklenecek:
- GT Neo 5 240W
- GT Neo 5 SE
- Realme 15 serisi
- Realme 13 Pro serisi
- 12 Pro serisi
- V70 ve V60 serisi
Bu takvimin Çin pazarı için hazırlandığını tekrar hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla, küresel pazardaki kullanıcıların bu güncellemeyi alacağı tarihlerde küçük farklılıklar görülebilir.
Peki siz, Realme'nin Android 16 tabanlı Realme UI 7 için yayınladığı güncelleme takvimini nasıl buldunuz? Sizin cihazınız da güncelleme listesinde var mı? Yorumlarda buluşalım.