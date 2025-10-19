Güncelleme Alacak Realme Telefonlar: Bu Modelleri Kimse Beklemiyordu!

Realme, akıllı telefon dünyasında heyecan yaratan yeni mobil arayüzü Realme UI 7'yi resmen tanıttı ve güncellemenin dağıtım takvimini nihayet yayınladı.

Android 16 işletim sistemini temel alan bu yeni arayüz ilk olarak şirketin merakla beklenen amiral gemisi Realme GT 8 serisi ile birlikte teknoloji sahnesine çıkacak. Ardından, Çin'deki diğer Realme kullanıcıları da bu yeniliklere kavuşmaya başlayacak. Detaylar haberde!

Realme UI 7 Güncellemesi Alacak Realme Telefonlar

Realme, kullanıcılarını daha fazla merakta bırakmamak için Realme UI 7'nin Çin'deki güncelleme takvimini paylaştı. Buna göre yeni Android 16 güncellemesi kasım ayından itibaren kademeli olarak popüler Realme modellerine ulaşmaya başlayacak. Şirketin ilerleyen günlerde küresel pazara yönelik bir takvim de paylaşması bekleniyor.

İşte Realme UI 7 güncelleme takvimi:

Kasım 2025

Yeni arayüzün ilk kararlı sürümü öncelikli olarak markanın üst düzey modellerine ulaşacak.

GT 7 Pro

Realme GT 7

GT 5 Pro

Neo 7 Turbo

GT Neo 6 serisi

Aralık 2025

Güncellemenin ikinci dalgası özellikle yüksek hızlı şarj yetenekleriyle bilinen cihazları kapsayacak.

GT 5 240W

Realme Neo 7x

Realme 14 Pro

14 Pro+

Ocak 2026 ve Sonrası

Yeni yıla girdiğimizde güncelleme çok daha geniş bir yelpazeye yayılacak. Ocak 2026 itibarıyla şu modeller Realme UI 7 listesine eklenecek:

GT Neo 5 240W

GT Neo 5 SE

Realme 15 serisi

Realme 13 Pro serisi

12 Pro serisi

V70 ve V60 serisi

Bu takvimin Çin pazarı için hazırlandığını tekrar hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla, küresel pazardaki kullanıcıların bu güncellemeyi alacağı tarihlerde küçük farklılıklar görülebilir.

Peki siz, Realme'nin Android 16 tabanlı Realme UI 7 için yayınladığı güncelleme takvimini nasıl buldunuz? Sizin cihazınız da güncelleme listesinde var mı? Yorumlarda buluşalım.