144Hz Ekranlı Oyun Telefonu Geliyor! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası
RedMagic 11 Air'in ekran özellikleri belli oldu. Peki, güçlü işlemciye sahip oyun telefonu neler sunacak? İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- RedMagic 11 Air'in ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak.
- Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak.
- Android telefonun ekran gövde oranı yüzde 95,1 olacak.
RedMagic 11 Air ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan RedMagic 11 Air'in bu kez ekran özellikleri belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre oyun telefonu, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Telefon ayrıca aşırı ince çerçevelere sahip olacak.
RedMagic 11 Air'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?
Paylaşılan görsellere göre RedMagic 11 Air'in ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Ekran altı kamera ile birlikte gelecek telefonda yüzde 95,1 ekran gövde oranı bulunacak. Çerçeveler yalnızca 1,25 mm kalınlığında olacak.
RedMagic 11 Air'in Özellikleri (Söylenti)
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Boyutu: 6,85 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12 GB / 24 GB
- Depolama: 1 TB'a kadar
- Batarya: 7.000 mAh civarı
- Şarj Hızı: 120W
- Ağırlık: 207 gram
- Boyut: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm
- Ön Kamera: 16 MP ekran altı kamera
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera
- İşletim Sistemi: Android 16
Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Etkileyici tasarıma sahip olan RedMagic 10 Air'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 mevcut.
Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. RedMagic 11 Air ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. 207 gram ağırlığındaki telefon 24 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama seçenekleri sunacak.
RedMagic 11 Air'in Tanıtım Tarihi
En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan RedMagic 11 Air, 20 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Global sürümün ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. RedMagic 10 Air, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.