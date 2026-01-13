Ekran Altı Kameralı Oyun Telefonu Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

RedMagic 11 Air merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan RedMagic 11 Air'in bu kez yeni görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görsellere göre akıllı telfeon, güçlü donanımın yanı sıra şık tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

RedMagic 11 Air'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre RedMagic 11 Air'in arka yüzeyinde iki adet kamera yer alacak. Gelişmiş soğutma sistemine sahip telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları, sol butonunda ise kırmızı renkli bir buton bulunacak. Etkileyici tasarıma sahip olan akıllı telefon, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile birlikte gelecek.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 24 GB

12 GB / 24 GB Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Batarya: 7.000 mAh civarı

7.000 mAh civarı Şarj Hızı: 120W

120W Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ön Kamera: 16 MP ekran altı kamera

16 MP ekran altı kamera Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ağırlık: 207 gram

207 gram Boyut: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm

İddiaya göre Adreno 830 GPU'ya sahip akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite bulunacak. Bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. RedMagic 10 Air'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 mevcut.

RedMagic 11 Air'in Tanıtım Tarihi

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan RedMagic 11 Air, 20 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Global sürümün ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. RedMagic 10 Air, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.