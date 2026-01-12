Galaxy S26 Ultra Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra, Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Galaxy S26 Ultra'nın performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Galaxy S26 Ultra'da Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemci yer alacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra, Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-S948 model numarasına sahip olan Samsung Galaxy S26 Ultra, Geekbench'te tek çekirdek testinde 3 bin 466 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 35 puana ulaştı. Performans testinin sonuçlarına göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Amiral gemisinde Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy S25 Ultra'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x telefoto lens, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameraya dair henüz bir bilgi mevcut değil. Akıllı telefon ayrıca 5.400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra'nın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı gün Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modelleri de tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak.