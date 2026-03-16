Oyun Canavarı RedMagic 11 Air'in Yeni Sürümü Tanıtıldı

RedMagic, ilk olarak Ocak ayında tanıttığı 11 Air modeli için yeni bir sürüm duyurdu. Hâlihazırda mevcut Phantom ve Prism iki sürümün arasına dahil olan bu versiyon, Trace olarak adlandırılıyor. Telefonu olduğundan çok daha fütüristik bir görünüme kavuşturan tasarımla birlikte gelen Trace sürümü, cihazın diğer versiyonlarından ayrılmasını sağlayan birkaç önemli farklılık içeriyor.

RedMagic 11 Air'in Trace Sürümü Neler Sunuyor?

RedMagic 11 Air'in Trace sürümü sadece 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile sunuluyor. Bu sürümde genel olarak beyaz renk hâkim. Bununla birlikte model, birçok noktada görülen turuncu dokunuşlarla RedMagic'in alışagelmişin dışında tasarım standartlarını karşılamayı başarıyor. Cihaz, ayrıca oyunlarda daha hızlı ve akıcı bir deneyim elde etmeye yardımcı olan RedCore R4 ile destekleniyor.

RedMagic 11 Air, Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 11 Air'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı ancak RedMagic 11 Pro şu an Türkiye'de satılıyor. Ocak ayında piyasaya sürüldüğünü göz önünde bulunduracak olursak bu yılın ikinci yarısına doğru Türkiye'de satışa sunulabileceğini söylemek mümkün.

RedMagic 11 Air'in Trace Sürümünün Fiyatı Ne Kadar?

RedMagic 11 Air'in Trace versiyonu için 599 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 26 bin 454 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte başlangıç fiyatının 54 bin 50 TL'yi bulması muhtemel. Konu ile ilgili şimdiye kadar açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterilebileceğini belirtmek gerekiyor.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6.85 inç

6.85 inç Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Kalınlık: 7,85 mm

7,85 mm Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Ek Özellikler: Oyun asistanı, gerçek zamanlı çeviri ve nesne tanımlama gibi yapay zeka destekli özellikler

RedMagic 11 Air'in Ekran Özellikleri Neler?

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan RedMagic 11 Air, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran altına entegre edilmiş bir kamera ile birlikte gelmesi sayesinde odak sorunu olmadan doğrudan oyunların keyfinizi çıkarmanıza imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde PUBG Mobile gibi reflekslerin ön planda olduğu oyunlarda önemli bir avantaj elde etmenizi sağlıyor.

RedMagic 11 Air'de Hangi İşlemci Bulunuyor?

Telefon, Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor.

RedMagic 11 Air, Kaç mAh Batarya Kapasitesi Sunuyor?

RedMagic 11 Air, 7.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Öte yandan 120W hızlı şarj desteği de sağlıyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde oyun oynarken şarjın hızlıca bitmesi gibi sorunlar yaşanmıyor. Telefonu şarj etmeniz gerektiğindeyse hızlı şarj desteği sayesinde çok fazla beklemenize gerek kalmıyor. Bunlara ek olarak siz oyun oynarken ihtiyaç duyulan gücü doğrudan prizden alan bir özelliği de mevcut.

RedMagic 11 Air, Kaç GB RAM ve Depolama ile Geliyor?

Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafındaysa 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Eğer telefonda çok yüksek çözünürlüğe sahip videolar ve yüksek boyutlu oyunlar barındırma gibi alışkanlığınız yoksa 256 GB'lık alan bile yeterli olacaktır ancak elinizin altında çok sayıda oyunun oynamaya hazır olmasını istiyorsanız 512 GB' depolama alanını tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

Her ne kadar akıllı telefonlarda mümkün olan en minimalist tasarımı tercih etsem de RedMagic telefonların tasarımını çok beğeniyorum. Sıradan tasarım kalıplarının dışına çıkması dolayısıyla çok ilgimi çekiyor. Trace modelindeki bu tasarım da tüm dikkatimi üzerinde toplamayı başardı. Kendimden yola çıkarak bu modelin sıra dışı tasarımları çok beğenmeyen kişilerin bile ilgisini çekeceğini düşünüyorum.