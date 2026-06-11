Xiaomi'nin Türkiye'de de Satılacak Uygun Fiyatlı Telefonu Ortaya Çıktı!

Xiaomi bir süredir Redmi 17 4G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde mesai harcıyor. Daha önce FCC sertifikası alan model kısa bir süre önce önemli bir sertifika daha aldı. Peki bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

Redmi 17 4G Hangi Sertifikayı Aldı?

Redmi 17 4G kısa bir süre önce 2606FRN72Y model numarasıyla IMDA sertifikası aldı. Bu gelişme akıllı telefonun herhangi bir özelliğini doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor diyebiliriz. Hatırlanacağı geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan selefi Redmi 15 4G ise aynı platformda 25062RN2DA model numarasıyla listelenmişti.

Redmi 17 4G'nin IMDA Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

Redmi 17 4G'nin IMDA sertifikası alması bazı detayları ortaya koyuyor. Bunu biraz daha açarsak söz konusu gelişme akıllı telefonun Bluetooth ve Wi-Fi gibi temel özellikleri destekleyeceğini gösteriyor. Bununla birlikte ürünün Singapur'da piyasaya sürüleceği de bu kayıtla birlikte doğrulandı. Tabii modelin diğer ülkelerde de satışa çıkacağını belirtelim. Yani sadece Singapur'a özel bir telefon olmayacak.

Redmi 17 4G'nin İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonun işlemcisinin Qualcomm'un Snapdragon 6s 4G Gen 2 olacağı iddia ediliyor. Bu model halihazırda vivo Y31d ve vivo T5 4G gibi modellerde kullanılıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, 7 nm veya daha eski yonlara göre güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı diyebiliriz. Oyun performansında da üzmeyen donanım Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunları 30-40 FPS seviyelerinde çalıştırabiliyor.

Redmi 17 4G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için Xiaomi'den Redmi 17 4G'nin tanıtımına ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak selefinin geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu kapsamda yeni mdoelin de temmuz veya en geç ağustosta raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz. Ek olarak Redmi 15 4G ülkemizde satılıyor. Bu da Redmi 17 4G'nin de tanıtımından bir süre sonra ülkemizde satışa çıkacağı anlamına geliyor.

Redmi 17 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 15 4G Türkiye'de an itibariyle 11.699 TL'lik fiyat etiketiyle satışta. Redmi 17 4G'nin daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını göz önüne aldığımızda çok yüksek ihtimalle 14.999 TL gibi bir fiyatla karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Tabii bu gibi detaylar için markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Redmi 17 4G'nin son olarak IMDA sertifikası alması tantımın yakında gerçekleştirileceği anlamına geliyor diyebiliriz. Bununla birlikte akıllı telefonun Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisinden güç alacak olması da kullanıcıları oyun performansı gibi konularda üzmeyecek diye düşünüyorum. Kısacası bizleri giriş-orta segmentte yer alan bir teleon bekliyor.