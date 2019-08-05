Redmi, 7 Ağustos’ta 64 MP Kameralı Bir Akıllı Telefon Tanıtabilir

Samsung ISOCELL Bright GW1 64 MP adlı yeni 64 MP’lik kamera sensörünü duyurduğundan beri, akıllı telefon üreticileri yeni cihazlarına bu teknolojiyi entegre edip piyasaya süren ilk şirket olabilmek için yarışmaya başladı.

Realme, dörtlü kamera kurulumuyla birlikte bu yeni teknolojiyi 8 Ağustos’ta sergileyecek. Ancak Xiaomi bu teknolojiyi tanıtan ilk şirket olabilmek için, medya temsilcilerini 7 Ağustos’taki bir etkinliğe davet etti.

Yeni kameranın bir Redmi akıllı telefonunda karşımıza çıkması ve yeni sensörüyle 20 MB’lık görüntüler oluşturması bekleniyor. Bu oldukça fazla veri anlamına geliyor ve Xiaomi de kamera departmanının çalıştığı görüntü işleme laboratuvarında bunun nasıl çalıştığını gösterecek.

Redmi’nin, yeni Bright GW1 sensörüyle birlikte gerçek bir akıllı telefon tanıtması ihtimali az da olsa mevcut. Şirketin şu anda piyasada olan K20 Pro adlı amiral gemisinde, 48 MP sensörle 12 MP’lik görüntüler oluşturan ve Quad Bayer katmanıyla birlikte gelen Bright GM1 platformu bulunuyor.

Yeni 64 MP’lik sensörde ise Tetracell teknolojisi kullanılıyor (Samsung’un Quad-Bayer markası). Dolayısıyla bu sensör sayesinde 16 MP’lik görüntüler elde etmemiz oldukça muhtemel.