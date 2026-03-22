Redmi'den Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Xiaomi geçen yılın ekim ayında tanıttığı Redmi K90 Pro Max'in devam modeli için çalışmalara başladı. K100 Pro Max olarak isimlendirilecek akıllı telefon, selefi gibi amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacak. Son ortaya çıkan gelişmeler ürünün temel özelliklerini gözler önüne seriyor.

Redmi K100 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu : 6.9 inç

: 6.9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Tipi: AMOLED

AMOLED İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM : 16 GB LPDDR6

: 16 GB LPDDR6 Depolama : 1 TB

: 1 TB Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera : 50 MP

: 50 MP Periskop Telefoto Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya : 8.000 mAh

: 8.000 mAh Şarj Hızı: 100W

Redmi K100 Pro Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K100 Pro Max'te 6.9 inç büyüklüğünde, 1200 x 2608 piksel çözünürlüğe sahip bir panel bizleri karşılıyor. 120Hz ekran yenileme hızı sayesinde kullanıcılar akıcı bir görsel deneyim elde edebiliyor. Bu sızıntılara göre ürünün ekran özellikleri selefiyle aynı kalacak.

Redmi K100 Pro Max İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi yer alacak. Şu an için yonga setiyle ilgili çok fazla detay olmasa da 8 Elite Gen 5 gibi üst düzey bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

İşlemcinin oyun performansı kullanıcıları üzmeyecek. Bu kapsamda en iyi grafikli mobil oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilecek. Yani PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Genshin Impact ve Asphalt 9 Legends gibi yapımları herhangi bir sorun olmadan oynayabileceksiniz.

Redmi K100 Pro Max Kamerası Nasıl Olacak?

Ürün, 200 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamerayla gelecek. Buna ek olarak 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel periskop telefoto kamera da mevcut olacak. Selefiyle en önemli farklı 50 megapiksellik ana kameranın çözünürlüğünün 200 megapiksele çıkacak olması diyebiliriz.

Redmi K100 Pro Max Bataryası Nasıl Olacak?

Redmi K100 Pro Max, 8.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu, K90 Pro Max'teki 7.560 mAh’lik ve 100W destekli bataryaya kıyasla kayda değer bir kapasite artışı anlamına geliyor. Kısacası, gün içerisinde şarjın defalarca bitmesi gibi sorunlar yaşanmayacak.

Redmi K100 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi, modelin tanıtımıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak sızıntılar, cihazın 2027’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Fiyatının ise 500 euro başlangıçlı K90 Pro Max’e kıyasla biraz daha pahalı olması söz konusu. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun da etkisiyle fiyatın 500–520 euro (vergisiz 26.530 TL) civarında olması bekleniyor.

Redmi K100 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi ve Redmi’nin Türkiye’de çok sayıda telefonu satılsa da, K90 Pro Max’in henüz ülkemize gelmediğini belirtelim. Bu nedenle yaklaşan K100 Pro Max’in Türkiye’de satışa çıkma ihtimali düşük görünüyor. Yine de, şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek en doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Redmi K100 Pro Max ile ilgili son sızıntılara baktığımda amiral gemisi özellikleri sunan bir fiyat/performans ürünü görüyorum. Eğer 2027’de tanıtıldıktan sonra Türkiye’ye gelirse ve o dönemde bir telefon ihtiyacım olursa, bu modeli değerlendirebilirim. Tabii ki, fiyat etiketi burada belirleyici bir faktör olacak.