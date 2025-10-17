Su Altında Oyun Telefonunun Kutu Açılışı Yapıldı [Video]

RedMagic 11 Pro'ya dair ilginç bir gelişme yaşandı. Henüz tanıtılmamış olan RedMagic 11 Pro'nun su altında kutu açılışı yapıldı. Bununla beraber telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Oyun odaklı telefon, şık tasarımın yanı sıra gelişmiş soğutma sistemi ve çok güçlü donanımıyla da öne çıkacak.

RedMagic 11 Pro'nun Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan RedMagic 11 Pro'nun kutu açılışı yapıldı. 56 saniye uzunluğundaki videoya göre fütüristik bir görünüme sahip olan telefonun arka yüzeyinde bir soğutma halkası bulunacak. Ayrıca arka yüzeyde kamera modülü çıkıntısının olmayacağını görüyoruz. Ön yüzeyde ise ekran altı kamera yer alacak.

Videoda telefonun gümüş rengi bulunuyor ancak renk tarafında şeffaf gümüş, şeffaf siyah ve siyah renk seçeneklerinin de yer alması bekleniyor. YouTube ve Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşıaln videoda ayrıca kutu açılışı yapıldıktan sonra telefon su altında çalıştırılıyor.

RedMagic 11 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre oyun odaklı yeni Android telefonda 8.000 mAh civarı batarya kapasitesi yer alacak. Dev batarya, yalnızca tek şarjla telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek. Böylece daha iyi bir telefon deneyimi elde edilecek.

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. RedMagic 10 Air'de Snapdragon 8 Gen 3, Red Magic 10S Pro'da ise Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

RedMagic 11 Pro, geçtiğimiz aylarda Geekbench'ta ortaya çıkan bilgilere göre 16 GB RAM'e sahip olacak ancak birden fazla RAM seçeneği görebiliriz. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunabilir.

RedMagic 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen oyun odaklı telefon RedMagic 11 Pro, 17 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Bu tarihte düzenlenecek ektinlikte RedMagic 11 Pro+ da yer alacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak.