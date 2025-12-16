Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı Telefonuna HyperOS 3 Güncellemesi Geldi

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Redmi Turbo 4 Pro ve POCO F7 Pro'ya gelen bu büyük güncelleme, kısa süre önce Redmi Note 14 5G için de yayınlandı. Bununla beraber bütçe dostu Android telefon, Xiaomi'nin en güncel yazılımına sahip oldu.

Redmi Note 14 5G Android 16 tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Aldı

Orta segment telefonlar arasında yer alan Redmi Note 14 5G, 2025 yılının ocak ayında Android 14 tabanlı HyperOS ile piyasaya sürülmüştü. Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu akıllı telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi yayınlandı. Bütün büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi HyperOS 3 de kademeli olarak sunuluyor.

Güncelleme ilk etapta Hindistan'da yer alan kullanıcılara sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda diğer ülkeler için de sunulacaktır. Güncellemenin diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Telefon hakkında" kategorisine girilmesi ve ardından "HyperOS" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Son olarak güncelleme işlemini başlatın.

Ayrıca kısa süre önce Xiaomi 15 için yeni yazılım güncellemesi sunulmuştu. HyperOS 3.0.5.0 sürümüne sahip olan bu güncelleme, özellikle kamera uyuglamasındaki sorunları çözüyor. Güncelleme bunun yanı sıra arayüzde karşılaşılan hataları ve bazı ödeme uygulamalarında yaşanan hataları da düzeltiyor. Güncelleme, çeşitli hatalara odaklandığından dolayı büyük bir yenilik içermiyor.

Redmi Note 14 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI

Yaklaşık 395 PPI İşlemci : MediaTek Dimensity 7025 Ultra

: MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM : 6 GB / 8 GB / 12 GB

: 6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP f/1.7 geniş açılı kamera + 8 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

: 108 MP f/1.7 geniş açılı kamera + 8 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera : 20 MP f/2.2 geniş açılı kamera

: 20 MP f/2.2 geniş açılı kamera Batarya Kapasitesi : 5.110 mAh

: 5.110 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W Ağırlık: 190 gram

190 gram Boyutu: 8 mm

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7025 Ultra işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.