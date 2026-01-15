Google'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Google'ın yeni akıllı telefon modeli Pixel 10a hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Pixel 10a'nın fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yakında tanıtılması beklenen Android telefon, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Google Pixel 10a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 10a'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 500 euro (25.198 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 600 euro (30.242 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Tensor G5

Tensor G5 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 13 MP

İddiaya göre Pixel 10a'da Tensor G5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da da aynı işlemci bulunuyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefon ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak.

Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?

Google'ın uygun fiyatlı Android telefonu Pixel 10a, 17 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü işlemciye sahip olan Google Pixel 9a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.