Xiaomi'den 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Xiaomi, Redmi Note 16 Pro+ isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Redmi Note 16 Pro+'ın özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Note 16 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ana Kamera: 200 MP

Redmi Note 16 Pro+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi Note 15 Pro+'ta 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Dolayısıyla yeni modelin batarya kapasitesi tarafında çok ciddi bir artış yaşanacak.

Redmi Note 16 Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Telefon ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Redmi Note 15 Pro+'ta 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Yeni modelde de 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera görebiliriz.

Redmi Note 15 Pro+'ta 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına bir kameranın yer aldığını belirtelim. Redmi Note 14 Pro+ 5G'de ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına bir kamera tercih edilmişti. Doalyısyıla serinin yeni telefonunda 32 megapiksel veya daha yüksek bir çözünürlük bulunabilir.

Redmi Note 16 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 16 Pro+'ın 2026 yılının kasım veya aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Note 15 Pro+, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 16 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Note 16 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Redmi Note 16 Pro+'ın da Türkiyer'de satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Note 16 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 32 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Redmi Note 16 Pro+'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 36 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi Note 16 Pro+'ın orta segmentin en iyi telefonlarından biri olacağını düşünüyorum. Benim için batarya kapasitesi çok önemli çünkü telefonu gün içinde sık sık şarj etmeyi sevmiyorum. Bu durum, oyunun veya filmin yarıda kesilmesine neden oluyor.

10.000 mAh batarya kapasitesinin özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacağını söyleyebilirim. Uzun pil ömrü sayesinde kullanıcılar ister saatlerce oyun oynayabilecek ister sosyal medyada gezinebilecek ister film veya dizi izleyebilecek. Daha önce Redmi Note serisinde böyle bir kapasite görülmediğini de belirteyim. Bu arada 100W hızlı şarj teknolojisi ise bu dev bataryalı telefonun şarj olması için uzun süre beklenmemesini sağlayacak.