Honor'dan 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 9.000 mAh Bataryası Var

Honor 600'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun yeni bir görüntüsü sızdırıldı. Bununla beraber Honor 600'ün tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip telefonun renk seçenekleri de belli oldu.

Honor 600'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Honor 600'ün arka yüzeyinde büyük dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Telefonun sağ tarafında ise güç, ses ve kamera butonları yer alacak. Bu arada telefon beyaz, siyah ve turuncu olmak üzere üç fark renk seçeneği sunacak.

Honor 600'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 serisi

Snapdragon 8 serisi Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 9.000 mAh

Honor 600'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Honor'un yeni telefonu, 6,57 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, menüler arasında gezinirken ve oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

Serinin bir önceki modeli olan Honor 500 modelinde ise 6,55 inç ekran boyutu, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 6000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni modelde de 6000 nit veya üzeri bir parlaklık görebililriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Honor 600'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelmesi beklenen telefon, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Honor 500 modelinde 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yeni modelde de 80W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

Honor 600'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 serisine ait bir işlemci bulunacak. Honor 500'de Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni modelde ise Snapdragon 8 Gen 5 görebilliriz. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut.

Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi, aksiyon rol yapma türündeki Genshin Impact'i 120 FPS'te MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i 165 FPS'te, Wuthering Waves'i ise 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bu işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Honor 600 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600'ün 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Honor 500, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı.

Honor 600 Türkiye'de Satılacak mı?

Honor 600'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor'un pek çok akıllı telefonu satılıyor ama Honor 500 ve Honor 500 Pro Türkiye'ye gelmemişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 600 serisinin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Honor 600'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor 500 için 2.699 yuan (17.404 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor 600'ün ise 2900 yuan (18.700 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Eğer bu telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 38 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence telefonda işlemci, kamera ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemlii. Şu anda kullandığım 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Honor 600 ise 9.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar gün içinde telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Honor 600'ün işlemcisi de dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Bu arada yüksek çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olacağını düşünüyorum.