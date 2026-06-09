Redmi Note 17 Pro Max Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

Xiaomi yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi Note 17 Pro Max isimli telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Telefon, yüksek çözünürlüğe sahip kamera sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Note 17 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Note 17 Pro Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmek ve selfie çekmek gibi aktiviteler için 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Kameraların diyafram açıklığı henüz belli değil.

F değeriyle gösterilen diyafram açıklığı, kamera lensinin içindeki mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini ifade ediyor. Işığın miktarını ayarlayan diyafram açıklığı, arka plan bulanıklığını belirliyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık girer. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebilir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi Note 15 Pro 5G'de 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera tercih edilmişti. Bu arada ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Redmi Note 15 Pro 5G, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17 Pro Max'te de 4K ve 1080p video kaydı desteğiyle birlikte gelebilir. Dolayısıyla serinin yeni modelinde kaliteli videolar çekilebilecek.

Redmi Note 15 5G'de 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera yer alıyor. Bu cihaz da 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Redmi Note 17 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 7500

Dimensity 7500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: Global sürüm 9.210 mAh, Çin sürümü 10.100 mAh

Redmi Note 17 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17 Pro Max'in 2026 yılının yaz aylarında tanıtılması bekleniyor. Global lansmanın ise 2026 yılının sonuna doğru veya 2027 yılının başlarında yapılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Redmi Note 15 Pro 5G ise geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Note 17 Pro Max 'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Redmi Note 15 serisi ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Note 17 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 Pro şu anda 21 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Redmi Note 17 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurduğumuzda yeni telefon, 26 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi Note 17 Pro Max'in orta segmentte oldukça iddailı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.