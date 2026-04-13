Xiaomi'nin 9.100 mAh Bataryalı Tableti Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi, Redmi K Pad 2 isimli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Şirketin yaptığı duyuru ile beraber Redmi K Pad 2'nin tanıtım tarihi belli oldu. MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisine sahip olacak tablet, çok yakında tanıtılacak. Cihaz ayrıcaYyüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi K Pad 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K Pad 2, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi K Pad, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

Redmi K Pad 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Pad ve Redmi Pad 2 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok tableti satılıyor ancak Redmi K Pad satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi K Pad 2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Redmi K Pad 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K Pad için 2 bin 799 yuan (18 bin 324 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K Pad 2'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 3 bin yuan (19 bin 640 TL) civarı fiyat ile satılabilir. Tablet eğer Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 24 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Redmi K Pad 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

9.100 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K Pad 2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni tabletinde Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Dimensity 9500'te oyun gibi işlerde 4.21 GHz ve 3.5 GHz hızındaki çekirdekler devreye girerken video izleme ve internette gezinem gibi işlerde ise 2.7 GHz hızındaki çekirdekler çalışıyor. Bu işlemci Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact 60 FPS'te ise çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Redmi K Pad gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

Redmi K Pad 2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K Pad 2'nin ekranı 8,8 inç büyüklüğünde olacak. Tablet, LCD ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi K Pad'de 8,8 inç ekran boyutu, 1880 x 3008 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve LCD ekran tercih edilmişti.

Önceki modelde ayrıca 700 nit parlaklık bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi'nin yeni tabletinde 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Redmi K Pad 2'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni tableti, 9.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.. Karşılaştırma yapmak gerekirse K Pad'de 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni tablette 67W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi K Pad 2'nin birçok bakımdan en iddialı tabletlerden biri olacağını düşünüyorum. Tabletin güçlü işlemci sayesinde en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Benim için işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü cihazı gün içinde birden fazla kez şarj etmek deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Xiaomi'nin yeni tableti, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada bence yüksek yenileme hızı da oldukça önemli bir avantaj çünkü bu sayede akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.