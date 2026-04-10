Xiaomi'den Bütçe Dostu Android Tablet Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

Bütçe dostu tabletler arasına yeni bir model daha katılmaya hazıralnıyor. Redmi Pad 2 SE'nin tanıtım tarihi hem de tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet çok yakında tanıtılacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Redmi Pad 2 SE'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Redmi Pad 2 SE'nin arka yüzeyinde bir adet kamera bulunacak. Arka yüzeyde Redmi logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Tablet gri ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile bilrikte gelecek. Serinin bir önceki modeli olan Redmi Pad SE'de ise dikdörtgen şeklinde bir modül tercih edilmişti.

Redmi Pad 2 SE Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Pad 2 SE, 2026 yılının nisan ayının sonuna doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Pad SE, 2023 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

Redmi Pad 2 SE Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Pad 2 SE'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Pad SE ve Redmi Pad 2 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 2 SE'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Pad 2 SE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Pad SE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 8 bin 599 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Pad 2 SE'nin önceki modelden daha iyi özelliklere ahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 9.500 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Redmi Pad 2 SE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 9,7 inç

9,7 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Batarya: 7.600 mAh

7.600 mAh RAM: 8 GB'a kadar

8 GB'a kadar Depolama: 128 GB / 256 GB

Redmi Pad 2 SE'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni tableti, 9,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın bir şekilde gösteriyor. Ayrıca bu ekranda geniş görüş açısı mevcut.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi Pad SE'de 11 inç ekran boyutu, 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önnüde bulundurulduğunda yeni tablette 600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Redmi Pad 2 SE'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Redmi Pad 2 SE, 7.600 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin önceki modeli Redmi Pad SE'de 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W kablolu şarj desteği mevcut. Buna göre yeni tablette de 10W üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

Redmi Pad 2 SE'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette hangi işlemcinin yer alacağı henüz belli değil. Redmi Pad SE'de Snapdragon 680 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci PUBG Mobile'ı ortalama 40 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 30 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Yeni tabletin bundan daha iyi performans sunan işlemci ile gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla oyunlarda da daha yüksek FPS değerleri görebiliriz.

Editörün Yorumu

Öncelikle Redmi Pad 2 SE'nin tasarımını çok beğendim. Bence sade tasarım, tabletin çok şık bir görünüme kavuşmasını sağlamış. Bu arada cihazın batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece kullanıcıların tableti gün içinde sık sık şarj etmesine gerek kalmayacak. Ayrıca 9,7 inç ekran boyutunun tablet için ideal olduğunu düşünüyorum.