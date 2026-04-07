Xiaomi'den 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 165Hz Ekran ve Dahası

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen Redmi K90 Max isimli telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca çok güçlü bir işlemci bulunacak.

Redmi K90 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Max, 2026 yılının nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Paylaşılan görsellere göre telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül bulunacak. Modülün üzerinde dikey olarak konumlanmış iki kamera, bir LED flaş ve bir dahili fan yer alacak.

Redmi K90 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K90 Max'in Türkyie'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Redmi Note 15 serisi, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat K80 Pro ve K90 Pro Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda K90 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Redmi K90 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 için 2 bin 599 yuan (16 bin 862 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K90 Max'İn K90'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 2 bin 800 yuan (18 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı ise 36 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Redmi K90 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ana Kamera: 50 MP

İşlemci: Sekiz çekirdekli güçlü bir işlemci

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Hızlı Şarj: 100W civarı

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K90 Max'in Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi'nin yeni oyun telefonu, 6,6 inç ekran civarında ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, 165Hz yenileme hızı sunacak. Redmi K90 Pro Max'te ise 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Redmi K90 Pro Max'in ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda K90 Max'te 3500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyacak. Yüksek yenileme hızı ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.

Redmi K90 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

K90 Max'te sekiz çekirdeğe sahip güçlü bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak K90 Pro Max'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. Bu telefonda da aynı işlemci yer alabilir. Söz konusu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer alıyor.

Redmi K90 Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. K90 Pro Max'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Yeni telefonda da 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera görebiliriz.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Redmi K90 Max'in dahili fanı dikkatimi çekti. Bu fan sayesinde oyun oynarken bile telefonun serin kalması sağlanacak. Böylece telefon aşırı ısınmadığı için işlemci ve GPU daha uzun süre boyunca maksimum hızda çalışabilecek. Bu sayede FPS düşüşleri yaşanmayacak. Ayrıca telefonu tutarken yüksek sıcaklık hissetmeyeceğimiz için daha iyi bir oyun deneyimi elde edeceğiz.

Telefonun güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edileceğini söyleyebilirim. Örneğin menüler arasında gezinirken bile bu fark belirgin şekilde hissedilecek.