Xiaomi'nin Bütçe Dostu Telefonu AnTuTu Testinde! 16 GB RAM'i Var

Redmi Turbo 5 Max ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te görüntülenen Redmi Turbo 5 Max, bu kez AnTuTu testinde ortaya çıktı. MediaTek'in güçlü bir işlemcisi ile birlikte gelecek akıllı telefonun AnTuTu testinde sergilediği performans ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Redmi Turbo 5 Max, AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

Redmi Turbo 5 Max, AnTuTu testinde 3.61 milyon puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu test sonucuna göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Xiaomi'nin yeni telefonu geçtiğimiz günlerde Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 715 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 441 puan almıştı.

Redmi Turbo 5 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s RAM: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

Redmi Turbo 5 Max gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi mevcut.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 16 GB RAM bulunacak. Redmi Turbo 5 Max, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefonda 9000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği yer alacak. Telefon ayrıca IP69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 527 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 15 Ocak'ta yapılacak tanıtımla beraber telefonun resmî fiyatı açıklanacak. Şık tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 657 TL) başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü.