Xiaomi'den 9000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Redmi Turbo 5 Max ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şarj hızı açıklanan Redmi Turbo 5 Max'in bu kez tanıtım tarihi belli oldu. Çok yakında tanıtılacak akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca dev batarya ve 16 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Redmi Turbo 5 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 5 Max. önümüzdeki hafta içinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan görsele göre telefonun arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün yanında ise LED flaş bulunacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

Hızlı Şarj: 100W

Batarya: 9.000 mAh

RAM: 16 GB

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Ana Kamera: 50 MP

İkinci Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 16

Akıllı telefonda MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9500s bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi mevcut.

Redmi Turbo 5 Max, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryalı telefonun bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 16 GB RAM bulunacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'nin uygun fiyatlı Android telefonu Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 521 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 650 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.