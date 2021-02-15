Rekabet Kurulundan WhatsApp Kararı Geldi!

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın sahibi olan Facebook, geçtiğimiz aylarda tartışılan bir karar almıştı. WhatsApp Business bilgilerini diğer Facebook şirketleriyle paylaşmak için kullanıcılardan izin isteyen şirket, iznin verilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamaz hale geleceğini söylemişti. Bunun üzerine tüm dünyadan tepki gelirken, Rekabet Kurulu WhatsApp kararı ile Türkiye'nin konuya bakışını ortaya koydu.

Avrupa Birliği tarafından yasalaştırılan yeni Kişisel Verileri Koruma Kanunu sonrasında, birçok teknoloji şirketi gizlilik politikalarında değişikliğe gitmeye başlamışlardı. Google, Microsoft, Adobe ve Apple gibi onlarca farklı şirket, kullanıcı sözleşmelerinden gizlilik şartlarına kadar her şeyi yenilemek durumunda kalmışlardı.

Yaklaşık bir yıldır süren değişimler arasında en çok tepki çeken ise WhatsApp üzerinde olmuştu. Facebook, her WhatsApp kullanıcısının karşısına çıkardığı bir bildirimle birlikte kullanıcının verilerini paylaşacağını dile getiriyordu. Fakat işler Facebook'un istediği gibi gitmedi

Rekabet Kurulu WhatsApp kararı ile verilerin paylaşılmasını engelledi

Kullanıcılardan verilerinin diğer şirketler tarafından kullanılması yönünde izin isteyen Facebook, bu iznin verilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamaz hale geleceğinin altını çiziyordu. Bu uyarının ortaya çıkmasının ardından birçok kullanıcı Telegram'a geçmeye başlamıştı. Hatta bir hafta içinde başka uygulamalara o kadar fazla kullanıcı kaymıştı ki; Telegram rekor kırmıştı.

Dijital göç harekatının ardından Türkiye'den farklı bir ses duyulmuştu: Hem Kişisel Verileri Koruma Kurumu hem de Rekabet Kurulu, yapılan değişikliği incelemeye aldığını açıklamıştı. Merakla beklenen ilk karar bugün Rekabet'ten geldi. Kurum, WhatsApp verilerinin başka şirketlele paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Türkiye’de Facebook ve WhatsApp hakkında geçen ay başlatılan soruşturmada karar çıktı. Rekabet Kurulu, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına karar verdi.

WhatsApp, 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu...