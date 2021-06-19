Dolandırıcıların Rick and Morty Yeni Sezon Vaadine Düşmeyin!

Rick and Morty yeni sezon için bir gün kala siber dolandırıcılar hayranları hedef almak için çalışmalarına hız kazandırdı. Kaspersky uzmanları, siber suçluların ilgi alanlarınızı para kazanmak için ticaret alanlarına çevirmek için popüler animasyon dizisinin hayranlarını hedeflediğini söyledi.

Rick and Morty Yeni Sezon İzlemek İsterken Verileriniz Çalınabilir

2021 yılında birçok animasyon dizisi yeni hayranlar kazandı ancak çoğu kişinin heyecanla yeni bölümlerini beklediği animasyon dizileri var. 5. sezonu 20 Haziran 2021 yani yarın başlayacak olan animasyon dizisi Rick and Morty de hayranlar tarafından heyecanla beklenen animasyon dizileri arasında yer alıyor.

Siber suçlular, kişisel verileri ele geçirmek için dizinin hayranlarının ilgi alanına girmekten çekinmedi. Kaspersky'dan siber güvenlik araştırmacıları, dolandırıcıların seyircilerin ilgi alanlarını nasıl paraya çevirmeye çalıştığını göstermek için farklı dillerde Rick ve Morty bölümleri gibi görünen fakat bunların aslında kullanıcıların kimlik bilgilerini toplamak için geliştirilen kötü niyetli yazılımları içeren dosyalar olduğunu tespit etti.

Haziran 2020'den Haziran 2021'ye kadar yayılan dosyaları inceleyen siber güvenlik uzmanları, animasyon dizisi ile ilgilenen dolandırıcıların oldukça tutarlı olduğu sonucuna vardı. Araştırmacılara göre dizi kılığında yaklaşık 350 zararlı dosya tespit etti ve bunların tamamı güvenlik açıklarından yararlanma ve karmaşık fidye yazılımları da dahil olmak üzere çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerini içeriyordu.

Kaspersky uzmanları, araştırmaların sonucunda ayrıca görüntüleyenlerin kimlik bilgilerini çalmak için geliştirilmiş bir dizi kimlik avı web sitesi keşfetti. En sevdikleri dizinin yeni bölümlerini izlemek isteyen Rick ve Morty hayranları, kişisel verilerini girmek için başka kaynaklara yönlendirildi. Dolandırıcılar, web sayfasını daha inandırıcı hale getirmek için dizinin ilk birkaç dakikasını gösterdi ve ardından kullanıcılardan kişisel bilgilerini ve banka kartı bilgilerini girerek kaydolmalarını istedi. Bir süre sonra karttan para çekildi ve bölüm oynamaya devam etmedi.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Mikhail Sytnik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları dedi: