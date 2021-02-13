C. Ronaldo Sosyal Medya Rekorlarını Altüst Etti! 500 Milyon Takipçi

Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Twitter, Instagram ve Facebook'ta 500 milyon takipçiye ulaşmayı başaran Ronaldo, sadece sosyal medya gelirleriyle bile merak uyandırıyor.

Juventus'un 36 yaşındaki yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap olmayı başardı.

Cristiano Ronaldo Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarında 500 milyon takipçiye ulaşarak sosyal medyada yeni bir rekor kırdı. Yıldız isim, dünya genelinde takipçi edinme konusunda diğer ünlüleri geride bıraktığı için bu tarz kilometre taşlarına yabancı değil.

Juventus oyuncusu, yıllardır küresel bir simge haline geldi ve futbolun tartışmasız gelmiş geçmiş en ünlü yıldızlarından biri olmayı başardı. Özellikle Instagram'daki başarısıyla konuşulan Ronaldo, oynadığı futbol kadar sosyal medya gelirleriyle de merak konusu.

Instagram'da 261 milyon takipçiye sahip olan Ronaldo'nun, Facebook'ta 148 milyon ve Twitter'da ise 91 milyon takipçisi bulunuyor. Instagram'ın yaklaşık 1 milyar kullanıcıya sahip olduğu göz önünde bulundurursak, platformdaki kullanıcılarının yaklaşık yüzde 15'inin Ronaldo'yu takip ettiğini söyleyebiliriz.

Instagram'da Ronaldo'dan daha fazla takipçisi olan tek hesap, 261 milyon takipçiyle Instagram'ın resmi hesabı.

Ronaldo'nun sosyal medyada 500 milyon takipçisi var

Sosyal medyadaki yeni başarısı ile Ronaldo, Instagram'daki takipçi sayısı konusunda sırasıyla şarkıcı Ariana Grande (221 milyon takipçi) ve aktör Dwayne 'The Rock' Johnson (217 milyon) gibi popüler isimleri geride bırakıyor.

Portekizli futbolcu aynı zamanda ücretli gönderiler aracılığıyla Instagram'da en çok kazanan oyuncu olmayı da başardı. Raporlara göre Ronaldo, platformdaki her gönderi için 466.000 dolar ile 777.000 dolar arasında kazanıyor.

36 yaşındaki futbol yıldızının 2020 yılında Instagram'daki ücretli gönderilerden 47,8 milyon doları kazandığı bildirildi.

Ronaldo'nun en büyük rakibi Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ise Instagram'da 183 milyon takipçisi bulunuyor. Bu rakam, Messi'nin sporcular arasında ikinci sırada yer almasını sağlıyor. Ancak Arjantinli yıldızın sosyal medya gelirleri Ronaldo ile yarışacak düzeyde değil.

Ronaldo ayrıca geçen hafta sonu 36 yaşına girdi ve Instagram'da hayranlarına samimi bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: "36 yaş, inanılmaz! Her şey dün başlamış gibi geliyor, ama bu yolculuk hatırlanacak maceralar ve hikayelerle dolu. İlk topum, ilk takımım, ilk hedefim... Zaman uçup gidiyor!"