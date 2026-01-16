540 TL'lik Türkçe Oyun Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket, açık dünya türündeki bir oyunu bedava olarak dağıtmaya hazırlanıyor. Bu oyun, önümüzdeki hafta içinde herhangi bir ücret ödemeden indirip oynanabilecek.

Epic Games'te Rustler Ücretsiz Olacak

GTA benzeri oyunlar arasında yer alan Rustler ücretsiz olacak. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan bu oyunu 22-29 Ocak 2026 tarihleri arasında Epic Games mağazası üzerinden kütüphaneye ekleyebileceksiniz. Kütüphaneye ekledikten sonra oyunları istediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Rustler, 2021 yılında satışa sunuldu. Üstten bakış kamera açısına sahip olan yapımda arabalar yerine atlar, polisler yerine zırhlı muhafızlar bulunuyor. İster görevleri tamamlayabiliyor ister açık özgürce gezebiliyoruz. Görevler genellikle mizah ve popüler kültüre göndermeler içeriyor.

Guy isimli bir karakteri kontrol ettiğimiz yapımda kılıç ve yay gibi Orta Çağ silahlarıyla dövüşebiliyor, at sürebiliyor ve diğer insanlarla kavga edebiliyoruz. Jutsu Games taraıfndan geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. 65 Metacritic puanına sahip olan oyunun Sta'Mdeki bütün incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Epic Games mağazasında 15-22 Ocak 2026 tarihleri arasında Styx: Shards of Darkness ve Styx: Master of Shadows'un ücretsiz olarak sunulduğunu belirtelim. Bu iki oyun, gizlilik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bir goblini kontrol ettiğimiz Styx serisinde gölgelerde saklanarak ve düşmanları sessizce alt etmemiz gerekiyor.

Rustler Fragmanı

Rustler Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i5-3570K

Intel Core i5-3570K RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780

NVIDIA GTX 780 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Rustler Önerilen Sistem Gereksinimleri