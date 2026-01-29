Samsung Doğruladı: 2026 Akıllı Gözlükler ve Katlanabilir Telefonların Yılı Olacak

Samsung, 2025 yılının dördüncü çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda 2026'ya dair heyecan verici planlarını duyurdu. Şirket bu yıl mağaza raflarında yerini alacak yeni nesil ürünlerine yönelik ilk ipuçlarını verdi.

Her ne kadar teknoloji tutkunlarının gözü kulağı amiral gemisi Galaxy S26 serisinde olsa da şirket bu yılki rotasını yeni nesil akıllı gözlük ve katlanabilir telefon projelerine kaydıracak gibi görünüyor. İşte detaylar!

Yapay Zeka Destekli Akıllı Gözlükler Yolda

Samsung Mobil Pazarlama Bölümü Başkanı Seong H. Cho toplantıda yaptığı açıklamada Samsung'un sanal ve artırılmış gerçeklik alanındaki planlarına değindi. Cho, markanın yeni nesil akıllı gözlükler ile birlikte kullanıcılara zenginleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi sunacağını ifade etti.

Hatırlayacağınız üzere Samsung, geçtiğimiz ekim ayında Galaxy XR başlığıyla birlikte ilk XR gözlüklerinin sinyallerini vermişti. İlk etapta bu gözlüklerin ekransız olacağı ve yalnızca sesli asistanla iletişim kuracağı düşünülüyordu.

Ancak Google'ın Android XR destekli gözlük hamlesi Samsung'un planlarını da değiştirmiş olabilir. İddialara göre şirket sözünü ettiği yeni akıllı gözlük projelerinde ekranlı cihazlar üretebilir. Yine de gözlüklerin merkezinde yapay zeka özelliklerinin olacağı neredeyse kesinleşmiş durumda.

Katlanabilir Telefon İnovasyonlarına Devam Edilecek

Şirket yetkililerinin toplantıda değindiği bir diğer önemli nokta ise yeni nesil katlanabilir telefonlar oldu. Yöneticiler geçtiğimiz ay tanıtılan üçe katlanabilir Galaxy Z Trifold modeline benzer şekilde sıra dışı cihazlar geliştirilmeye devam edileceğini duyurdu.

Bununla birlikte 2026'nın ikinci yarısında yeni katlanabilir ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşıldı. Bu ürünler arasında halihazırda beklenen Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 modellerinin yanı sıra Apple'ın katlanabilir iPhone'una rakip olabilecek bir cihazın da satışa sunulacağı konuşuluyor.

Konu hakkında yayınlanan raporlara göre Samsung, tıpkı tabletler gibi 4:3 en boy oranına sahip olan ve Wide Fold olarak isimlendirilen yeni bir modelini katlanabilir iPhone'a rakip olarak piyasaya sürebilir. Zira şirket geçtiğimiz yıl iPhone Air modeline karşılık olarak Galaxy S25 Edge ile benzer bir hamleye imza atmıştı.

Peki siz Samsung'un 2026'ya dair yeni akıllı gözlük ve katlanabilir telefon projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.