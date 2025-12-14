Samsung Üretimi Durduruyor: Yakında Ucuz SSD Bulamayabilirsiniz!

Bilgisayar toplama hayali kuranlar veya sistemini yükseltmek isteyenler için ne yazık ki can sıkıcı haberler gelmeye devam ediyor. Öyle ki üreticiler RAM fiyatlarındaki artışın şokunu henüz atlatamadan şimdi de depolama birimleri için alarm zilleri çalmaya başladı.

Son olarak depolama pazarının lider isimlerinden Samsung radikal bir karar almaya hazırlandığı bildiriliyor. Aktarılanlara göre şirket yakında SSD üretimini durduracak. Eğer iddialar doğruysa tüketiciler yakın dönemde uygun fiyatlı SSD bulma konusunda bir hayli zorlanabilir. İşte detaylar!

Samsung Ocak 2026'da SSD Üretimini Durduracak

Paylaşılan raporlara göre Samsung, 2026 yılının Ocak ayında SATA SSD üretimini tamamen durdurmayı planlıyor. Şirketin bu kritik kararı muhtemelen CES 2026 fuarında veya hemen sonrasında resmi olarak duyuracağı konuşuluyor.

Uzmanlara göre şirketin bu hamlesi piyasadaki toplam SSD arzının ciddi oranda azalması demek. Amazon gibi dev platformlarda en çok satan SSD'lerin yaklaşık %20'sinin SATA tabanlı olduğu ve Samsung'un bu pastada devasa bir paya sahip olduğu düşünüldüğünde durumun ciddiyeti daha net anlaşılıyor.

Stok Krizi ve Panik Alımları Başlayabilir

Sektörün tecrübeli isimlerinden Dave Eggleston da bu iddiaları destekler nitelikte uyarılarda bulunuyor. Eggleston'a göre, NAND SSD'ler önümüzdeki yıl bilgisayar bileşenleri arasında fiyatı en hızlı artacak parça olmaya aday.

Pek çok analist Eggleston'a benzer şekilde Samsung'un üretimi durdurma kararı ile birlikte özellikle SATA arayüzüne hala ihtiyaç duyan işletmeler ve sistem üreticileri arasında bir "panik alımı" yaşanabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu panik ortamının SATA disklerinin yanı sıra M.2 NVMe modellerini de etkileyeceğini ve genel bir fiyat artışını tetikleyeceğini öngörülüyor.

Uzmanlar bu fiyat baskısının yaklaşık 18 ay boyunca devam edebileceğini, ancak 2027 ile 2028 yıllarında yeni nesil konsollar ve yapay zeka yatırımlarıyla piyasanın tekrar dengelenebileceğini öne sürüyor. Yine de yakın zamanda SSD almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?