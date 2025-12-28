Samsung'un 2026 Planları Ortaya Çıktı: Telefonların Sonu Mu Geliyor?

Teknoloji dünyasında yıllardır "akıllı telefonların yerini ne alacak?" sorusu sorulup duruyor. Tabletler dizüstü bilgisayarları bitiremedi, sanal gerçeklik gözlükleri beklenen devrimi yapamadı. Ancak Samsung'un 2026 planları akıllı telefon devrini kapatmaya aday olabilir.

Son dönemde Meta'nın Ray-Ban ile yakaladığı başarı ve yapay zekanın (AI) yükselişi teknoloji devlerinin ibreyi akıllı gözlüklere çevirmesine neden oldu. Görünen o ki Samsung da bu yeni dalgayı yakalamak için kolları sıvadı. Şirketin 2026'daki yol haritası akıllı gözlüklerin telefonların yerini alabileceğini gösteriyor. İşte detaylar!

Samsung, Telefonların Yerini Akıllı Gözlüklere Bırakmayı Planlıyor

Paylaşılan son raporlara göre Güney Koreli teknoloji devi, 2026 ve sonrası için iki farklı akıllı gözlük modeli üzerinde çalışıyor. İlk modelin Meta Ray-Ban Display modeline benzer işlevsellikte olması beklenirken, ikinci ürünün çok daha gelişmiş bir vizyon sunacağı tahmin ediliyor.

Samsung'a göre kullanıcılar artık standart telefon tasarımından sıkılmaya başladı. Tam bu noktada akıllı gözlükler güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Eğer bir gözlük tıpkı bir akıllı telefon gibi haritaları, mesajlaşmayı, aramaları ve yapay zeka tabanlı işlemleri gerçekleştirebilirse teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Akıllı Saat ve Yüzüklerden Yardım Alınacak

Söylentilere göre şirket, belirlediği bu strateji üzerinde ikinci akıllı gözlük modelinin özelliklerini telefonlara olan ihtiyacı ortadan kaldıracak şekilde geliştiriyor. Bununla birlikte firmanın bu denli fazla fonksiyonu bir gözlük formuna sığdırmak için "dağıtılmış işlemci gücü" isimli bir teknolojiyi masaya yatırdığı belirtiyor.

Buna göre Samsung, gözlüğün çok sayıda donanım taşımasına rağmen hafif kalmasını sağlamak için bazı ağır işlemleri Galaxy Watch veya Galaxy Ring gibi diğer ekosistem ürünlerine yaptırabilir. Şirket böylelikle akıllı gözlükler üzerinden hem konforlu hem de zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung ve diğer teknoloji devlerinin geliştireceği akıllıı gözlükler telefonlar için sonun başlangıcı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.