Ezeli Rakipler Bir Arada: Apple, Samsung’la Anlaştı!

ABD’li teknoloji devi Apple, katlanabilir iPhone üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şirket cihazın geliştirilmesi için mesai harcarken bir yandan da kritik bileşenler için anlaşmalar yapıyor. Gelen bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone’un ekranı için Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile el sıkıştı. İşte detaylar...

Apple, Katlanabilir iPhone Ekranı İçin Samsung ile Anlaştı

Samsung’un ekran üretiminden sorumlu birimi Samsung Display Başkanı Lee Cheong, yaptığı son açıklamada büyük bir ABD’li şirket için katlanabilir akıllı telefon ekranı üretimine hazırlandıklarını doğruladı. Bu şirketin ise yüksek ihtimalle Apple olduğu düşünülüyor. Nitekim iki firmanın ekran konusunda anlaşacağına dair daha önce çeşitli söylentiler vardı.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor. iPhone 18 serisiyle birlikte sahne alacağı öne sürülen modelin en büyük farkı kat izi bulunmayan içe katlanır ekran olacak. Ayrıca cihazın Touch ID, A20 işlemci ve çift arka kamera ile geleceği iddia ediliyor.

Ultra İnceliğiyle Dikkat Çekecek

Geçtiğimiz günlerde katlanabilir iPhone kalınlığı ile ilgili bir söylenti ortaya atıldı. Buna göre akıllı telefon kapalıyken 9-9,5 mm, açıkken ise 4,5-4,8 mm kalınlığa sahip olacak. Şirket yakın zamanda inceliğiyle dikkat çeken iPhone Air'i piyasaya sürmüştü. Karşılaştırma yapmak gerekirse bu cihazın kalınlığı ise 5,6 mm şeklinde.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.