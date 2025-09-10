Apple iPhone 17 Serisini Tanıttı, Samsung Dalga Geçti!

Apple dün gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. Tanıtımda duyurulan ürünler teknoloji gündemine damga vururken, sahne arkasında yaşanan bir gelişme dikkatlerden kaçmadı. Samsung, Apple’ın lansmanı sırasında sosyal medyada yaptığı alaycı paylaşımlarla tüm gözleri kendine çevirtti. Güney Koreli şirket, iPhone’larda hâlâ yer almayan özelliklerden bahsederek resmen rakibine taş attı. İşte detaylar…

Samsung’tan Apple’a Alaycı Gönderiler

Samsung, Apple’a yönelik eleştirilerinde ilk olarak katlanabilir telefon konusunu gündeme taşıdı. Güney Koreli teknoloji devi, şirketin hâlâ bir katlanabilir iPhone piyasaya sürmemiş olmasını hatırlattı. Bununla yetinmeyen firma, iPhone 17 Pro’nun arkasında üç adet 48 MP kamera bulunduğunu vurgulayarak Galaxy S25 Ultra’daki 200 MP ana kamerayla kıyasladı. Şirket, resmen “üç tane 48 MP kamera, hâlâ 200 MP etmiyor” dedi.

Eleştiriler bununla sınırlı kalmadı. Öyle ki Samsung, Apple’ın akıllı telefon pazarındaki yeniliklere her zaman geç adım attığını ancak buna rağmen lansmanlarda abartılı sunumlarla kullanıcıları etkilemeye çalıştığını ifade etti. “Gerçek inovasyon, abartıdan daha değerlidir” mesajını veren şirket, Apple’ın trendleri yakalamakta geç kaldığını ima etti.

Apple ve Samsung’un teknoloji dünyasındaki rekabeti uzun yıllardır sürüyor. İki marka arasındaki yarış yalnızca akıllı telefon özellikleriyle sınırlı değil, sosyal medya üzerinden yapılan esprili ve alaycı paylaşımlarla da devam ediyor. Görünen o ki Samsung, rakibini fırsat buldukça iğneleyecek.

Apple cephesi ise ekosistemiyle övünürken, teknoloji dünyası iki dev markanın çekişmesini heyecanla takip ediyor.

