Samsung'un Ucuz Telefonu One UI 7 Güncellemesi Aldı

Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Galaxy A05s modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla beraber bütçe dostu akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.

Samsung Galaxy A05s Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung, 2023 yılın eylül ayında satışa sunulan Galaxy A05s modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayınladı. Çeşitli yenilikler ile deneyimi üst seviyeye taşıyan güncelleme 2.6 GB dosya boyutuna sahip.

A057FXXU9DYE5 sürüm numarasına sahip güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımın uygulanması hâlinde güncelleme işlemi gerçekleşecektir.

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy A55, Galaxy A35 ve Galaxy A25 dahil birçok telefona da Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini sunmuştu. Bu güncelleme kısa süre önce Galaxy Tab S6 Lite (2024) isimli tablete de gelmişti.

Samsun Galaxy A05s Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy A05s, PLS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 680 işlemcisinden alan telefonda 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda 50 megapiksel geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel kamera yer alıyor.