Samsung'dan Türkiye'de Çok Satan Modellere One UI 8.5 Güncellemesi!

Samsung, Android 16 tabanlı en güncel arayüz yazılımı One UI 8.5 üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket bugüne kadar birçok amiral gemisi yani güçlü akıllı telefonunu güncelledi. Şimdi ise güncelleme odağını orta ve giriş segment modellere kaydırmaya başladı. Bu kapsamda daha önce Galaxy A56, Galaxy A55 ve Galaxy A36 modellerini yükselten Samsung, kısa süre önceyse iki model için One UI 8.5 müjdesini verdi. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy A16 ve A17 5G İçin One UI 8.5 Testleri Başladı

Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy A16 5G ve Galaxy A17 5G modellerini Android 16 tabanlı One UI 8.5 geliştirme sürecine dahil etti. Yeni güncelleme sürümleri Avrupa ve Türkiye’deki test sunucularında görüntülendi. Bu da ülkemizin sürece aktif olarak dahil edildiğini gösteriyor. Tabii bu pek de sürpriz sayılmaz.

Öyle ki Samsung, Türkiye’de en çok satan akıllı telefon markaları arasında yer alıyor. Galaxy A16 5G ve Galaxy A17 5G modelleri de şirketin en popüler cihazları arasında bulunuyor. Firmanın ülkemize öncelik vermesi kullanıcıların da hoşuna gidiyor.

One UI 8.5 şu anda test aşamasında olduğu için henüz herkes tarafından indirilebilir durumda değil ancak güncellemenin yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor. Bunun için henüz net bir tarih açıklanmasa da yeni sürümün 2026'nın ilk aylarında resmi olarak duyurulması bekleniyor. Bu bağlmda birkaç ay sonra dağıtılmaya başlanabilir.

One UI 8.5 Yenilikleri

One UI 8.5, birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Öyle ki tamamen özelleştirilebilir Hızlı Ayarlar paneli, yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme ve paylaşım seçenekleri, daha fazla güvenlik önlemleri ile birlikte daha akıcı animasyonlar ve geçiş efektleri, başlıca yenilikler arasında yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.