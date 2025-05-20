Samsung'un Çok Sevilen Telefonu One UI 7 Güncellemesi Aldı
Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefonu Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine kavuştu. İşte güncellemeye dair merak edilen ayrıntılar!
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Galaxy A35 5G modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla birlikte uygun fiyatlı akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.
Samsung Galaxy A35 Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı
Samsung, 2024 yılında satışa sunulan Galaxy A35 5G modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini ilk etapta Güney Kore için yayınlamıştı. 3.6 GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme kısa süre önce Avrupa'da da sunuldu.
Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.
One UI 8 Güncellemesini Hangi Telefonlar Alacak?
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Galaxy S24 serisi (S24 FE dahil)
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Galaxy S23 serisi (S23 FE dahil)
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Galaxy S22 serisi ve Galaxy S21 FE
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Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4
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Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4
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Galaxy Z Fold Special Edition
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Galaxy A73, A56, A55, A54, A53
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Galaxy A36, A35, A34, A33
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Galaxy A25, A24, A23
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Galaxy A15, A16 (LTE+5G)
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Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+
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Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+, S9 Ultra, S9+, S9
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Galaxy Tab S8 serisi (Wi-Fi/5G modelleri)
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Galaxy Tab A9, A9+
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F55, F54, F34, F16, F15
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M56, M55, M54, M34, M16
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XCover 7, XCover 7 Pro