Samsung'un Çok Sevilen Telefonu One UI 7 Güncellemesi Aldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Galaxy A35 5G modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla birlikte uygun fiyatlı akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.

Samsung Galaxy A35 Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung, 2024 yılında satışa sunulan Galaxy A35 5G modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini ilk etapta Güney Kore için yayınlamıştı. 3.6 GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme kısa süre önce Avrupa'da da sunuldu.

Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.

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