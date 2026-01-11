Bütçe Dostu Galaxy A57 Geliyor! 12 GB RAM ve Dahası

Bütçe dostu Android telefonlar arasın yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Samsung'un üzerinde çalıştığı Galaxy A57 5G, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon hızlı şarj teknolojisi ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy A57 5G, Yeni Sertifika Aldı

En iyi orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy A57 5G, TÜV sertifikası aldı. Bununla birlikte akıllı telfeonun şarj hızı ortaya çıktı. Bütçe dostu Android telefon, 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Batarya kapasitesine dair bir bilgi paylaşılmadı. Samsung Galaxy A56'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 45W

45W İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ön Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy A57 5G gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, bir adet 2.91GHz, dört adet 2.60GHz ve üça det 1.95GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 işlemcisi, Samsung Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefonun 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapması bekleniyor.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu telefon Samsung Galaxy A57'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.