Samsung'un Yeni Kulaklığı Ortaya Çıktı: Dokunmadan Kullanılabilecek!

Samsung’un merakla beklenen yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 4 Pro önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisine eşlik etmeye hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından sızdırılan yeni bilgiler yeni cihazın hem tasarımına hem de bazı önemli özelliklerine ışık tutuyor. İşte detaylar!

Galaxy Buds 4 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan bazı animasyon görüntülerine göre yeni kablosuz kulaklık, tıpkı selefi Galaxy Buds 3 Pro gibi çubuklu bir tasarımı benimseyecek. Öte yandan önceki modele göre çubuk tasarımının daha daha yuvarlak hatlara sahip olacağı görülüyor. Ayrıca önceki modelde bulunan uzun LED şeridin yeni modelde yer almayacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte kulaklığın sürücü kasası da yeniden tasarlanarak eski Galaxy Buds modellerinde olduğu gibi yuvarlak ve akıcı bir görünüme kavuşacak. Ek olarak sızdırılan animasyonlarda, oynatma, duraklatma, ses seviyesi kontrolü ve Gemini kısayolu gibi standart işlevler için kullanılan sıkıştırma ve jest hareketleri de görüntüleniyor.

Kafa Hareketleriyle Kontrol Edilebilecek

Galaxy Buds 4 Pro'nun en dikkat çekici yeniliği ise "Kafa Hareketleri" adı verilen temassız kontrol özelliği olacak. Samsung'un kod satırlarında ortaya çıkan bu özellik, tıpkı Pixel Buds Pro 2'de olduğu gibi varsayılan olarak gelen çağrıları basit bir kafa sallama veya baş eğme hareketiyle reddedebilecek veya yanıtlayabilecek.

Üstelik özelliğin işlevi sadece çağrılarla sınırlı kalmayacak. One UI 8.5 arayüzünde kullanıcılar hangi baş hareketinin hangi aksiyonu tetikleyeceğini bizzat ayarlayabilecek. Bu sayede bildirimlerin sesli okunmasını başlatmak, sayaçları, alarmları ve takvim uyarılarını kapatmak ve hatta yapay zeka asistanının sorularına "evet" veya "hayır" şeklinde cevap vermek bile kafa hareketleriyle mümkün hale gelecek.

Henüz lansman etkinliğinde aylar olsa da söz konusu bilgiler Galaxy Buds 4 Pro'nun Samsung için önemli bir yükseltme olacağını gösteriyor. Kulaklığın, Galaxy S26 serisiyle birlikte 2026 yılının ocak veya şubat aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un yeni kulaklığı tasarımı ve sunduğu yenilikçi özelliklerle AirPods Pro 3'e üstünlük kurabilir mi? Yorumlarda buluşalım.