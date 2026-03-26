Sakın Tıklamayın! Bu Web Sitesine Girdiğiniz Anda Telefonunuz Kapanıyor

Samsung kullanıcılarını ilgilendiren ciddi bir sorun kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, bir internet sayfasını açarken telefonlarının aniden yeniden başladığını fark etti. Binlerce kullanıcının yaşadığı bu hata herkesi şaşkına çevirdi. İşte ayrıntılar...

Samsung Cihazları Yeniden Başlatan Hata Nedir?

Bir Samsung Galaxy S24 kullanıcısı, Reddit üzerinden paylaştığı bir gönderide ilginç bir hatayı gündeme getirdi. Kullanıcı, telefonuyla belirli bir web sayfasına girdiğinde cihazın aniden yeniden başladığını söyledi ve bununla ilgili bir video kaydı ekledi. Bu video pek çok kişinin dikkatini çekti.

Kullanıcıya göre sorun, Hollanda merkezli Fairphone markasının Gen 6 adlı modeline ait web sayfasına girildiğinde ortaya çıkıyor. Telefon herhangi bir hata mesajı veya uyarı göstermeden aniden kapanıyor ve yeniden başlıyor. Burada ilginç olan nokta, hatanın sadece Galaxy S24 ile sınırlı olmaması. Galaxy A35 ve Galaxy A56 gibi modellerde de benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Gönderiyi gören yüzlerce kullanıcı, aynı hatayı yaşayıp yaşamayacaklarını görebilmek için kendi telefonlarında test yaptı. Böylelikle sorunun yalnızca tek bir kişiden ibaret olmadığı netleşti. Bu arada ben de kendi Snapdragon işlemcili Galaxy S25 Ultra cihazımda denedim ancak hatayı tekrar edemedim. Akabinde bir yakınımın Exynos işlemcili Galaxy S24 FE modelinde test ettiğimde aynı sorunla karşılaştım.

Kullanıcıların aktardıklarına göre problem, sayfaya girer girmez meydana geliyor. Bazı kullanıcılar ise sayfayı yeniledikten sonra hatayla karşılaştıklarını belirtiyor. Ben de sayfayı yenileyince sorunu tekrar edebildim. Yer alan bilgilere göre bu hata yalnızca Samsung tarafından üretilen ve özellikle Exynos işlemcili modellerde görülüyor. Kullanılan web tarayıcısı ise fark etmiyor.

Eğer siz de bir Samsung telefon veya tablet kullanıyorsanız, Reddit'teki gönderide bulunan videoyu takip ederek tekrar etmeyi deneyebilirsiniz.

Samsung'dan Resmi Bir Açıklama Geldi mi?

Mevcut bilgilere göre Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Önümüzdeki saatlerde bir açıklama yaparak sorunu kabul etmesi ve güncelleme yayınlaması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Yaşanan Hatanın Sebebi Ne?

Güney Koreli şirketten henüz bir açıklama gelmediği için sorunun nedeni de tam olarak bilinmiyor. Sektör kaynakları sorunun markanın mart ayının yayınladığı ve Exynos yonga setli cihazlar için değişikler içeren güncellemeden kaynaklanabileceğini öne sürüyor. En azından tahminler bu yönde.

Sorundan Hangi Modeller Etkileniyor?

Kullanıcı geri bildirimlerine göre hatanın yaşandığı tüm modeller şu şekilde sıralandı:

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A36

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy M53 5G

Daha Önce Benzer Sorunlar Yaşandı mı?

Daha önce de buna benzeyen ilginç hatalar gündeme gelmişti. Mesela 2020'de Samsung bir telefonda bir gün batımı fotoğrafı duvar kağıdı yapıldığında telefon sonsuz bir döngüye girerek sürekli yeniden başlıyordu. Hatanın sebebiyse hatalı pikselden kaynaklanıyordu. Arka plandaki matematiksel bir işlem sırasında sorun çıkıyordu.

Bununla birilkte 2018'de ise iOS telefonlarda Hintçe karakter içeren bir mesaj geldiğinde Mesajlar uygulaması kilitleniyor, bu da telefonun tamamen donmasına yol açıyordu. Apple ise bu sorunu çözmek için güncelleme yayınlamıştı.

Editörün Yorumu

Samsung cihazlarda karşılaşılan bu hataya oldukça şaşırdım. Şu anda kullandığım telefon Snapdragon işlemcili olsa da Exynos ile de az vakit geçirmedim. Bu sırada binlerce web sitesini ziyaret etmişimdir ancak hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bakalım Samsung bu hatayı nasıl çözecek.

