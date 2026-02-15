One UI 9, Bomba Özellikle Geliyor! Tarayıcıyla Konuşabileceksiniz

Samsung'un büyük bir merakla beklenen Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi ile ilgili son derece önemli bir gelişme meydana geldi. Yeni bir sızıntıya göre Galaxy telefonların web tarayıcısı yakında sizin için kişisel asistana dönüşecek. Bu yapay zeka destekli özellik sayesinde kafanıza takılan herhangi bir soru anında yanıt bulabilecek.

One UI 9 Güncellemesi ile Ask AI Özelliği Geliyor

Samsung Internet Browser'a One UI 9 ile "Ask AI" yani yapay zekaya sorma özelliğinin geleceği açıklandı. Bu özellik, kullanıcıların web sayfasında yer alan herhangi bir şey hakkında kapsamlı bilgi edinmeye yardımcı olacak. Temelde Gemini ya da ChatGPT gibi sohbet botu şeklinde çalışacak. Siz ne sorarsanız onun hakkındaki soru işaretlerinizi giderecek.

Bu özellik için yapay zeka destekli arama motoru Perplexity'ye güç veren modelin kullanılacağı belirtildi. Ancak şirketin yapay zeka alanındaki ortaklıkların bununla sınırlı olmadığını belirtelim. Diğer bir yandan Google'ın kendi yapay zeka modeli Gemini'dan da destek alıyor. Söz konusu özellik için de kullanıcılara bir seçenek sunulması muhtemel.

Tarayıcıda yer alan mevcut asistanın sahip olduğu özelliklere ek olarak özet çıkarma, çeviri yapma, önemli noktaları sesli okuma gibi kısayollar tek bir menüde toplanacak. Böylelikle kullanıcılar son derece pratik bir şekilde aradığı bilgilere ulaşabilecek. Okuma yapamayacak kadar yorgun olunduğu zamanlarda da sadece öne çıkan kısımların özetini dinleyebilecek.

Kullanıcılar, asistan ile olan sohbet geçmişinin ne kadar süre boyunca saklanacağını seçme imkânına sahip olacak. Sadece mevcut oturum sonlandırılana kadar veya 6 ay arasında tercih yapılabilecek. Dileyen kişiler eğer geçmişin hiç tutulmasını istemiyorsa özelliği tamamen devre dışı da bırakabilecek. Buna başvurulduğunda daha sonra tekrar sohbete dönüp neler konuşulduğunu görmek mümkün olmayacak.

One UI 9 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung'un One UI 9 güncellemesini 2026 yılında tanıtacağı yeni katlanabilir telefonlarla birlikte sunmaya başlaması bekleniyor. Söz konusu özelliklerin çok önceden sızdırıldığını, geniş çaplı beta sürecinde Samsung'un birtakım değişiklikler yapabileceğini belirtmekte fayda var. Bu arada yeni sürüme geçilmeden önce One UI 8.5 ile birlikte Perplexity destekli ve daha akıllı bir Bixby'nin kullanıma sunulması da planlanıyor.