Ucuz Amiral Gelmisi Galaxy S25 FE Parçalarına Ayrıldı [Video]

Uygun fiyata güçlü donanım sunan Samsung Galaxy S25 FE parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi. Ayrıca Galaxy S25 FE'ye tamir edilebilirlik puanı da verildi.

Samsung Galaxy S25 FE Kolay Tamir Edilebiliyor mu?

PBKreviews isimli YouTube kanalında Samsung Galaxy S25 FE parçalarına ayrıldı. 9 dakika uzunluğundaki videoda öncelikle telefonun SIM kart yuvası çıkarılıyor. Daha sonra arka kapak sökülüp telefonun donanım parçalarına detaylı şekilde yer verildi. Batarya, anakart, soğutma sistemi ve diğer donanım parçaları adım adım incelendi.

En iyi Samsung telefonlar arasında yer alan Galaxy S25 FE, tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 9 puan alarak önemli bir başarının altına imza attı. Samsung Galaxy S24 FE için 10 üzerinden 8,5 puan verilmişti. Bu, yeni telefonun önceki modelden daha kolay tamir edilebildiğini gösteriyor.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri

Galaxy S25 FE gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alıyor.. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor. Galaxy S24 FE'de Exynos 2400e tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM yer alıyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. 4.900 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S25 FE, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık sunuyor. 190 gram ağırlığındaki telefon Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Galaxy S25 FE'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor. Galaxy S25 FE'de ayrıca IP68 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefon yalnızca 7.4 mm kalınlığında.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Türkiye Fiyatı

Beyaz, gece siyahı, buz mavisi ve lacivert olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip sürümü, geçtiğimiz günlerde 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu.