Samsung'un Çok Güçlü Telefonu Performans Testinde! 12 GB RAM'i Var

Samsung'un Galaxy S26 isimli yeni telefonu ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi ortaya çıkan Galaxy S26, bu kez Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de netleşti.

Samsung Galaxy S26 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelecek Samsung Galaxy S26, SM-S942 model numarası ile birlikte Geekbench'te görüntülendi. Amiral gemisi, tek çekirdek testinde 3 bin 378 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 97 puana ulaşmayı başardı. Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU: Adreno 840

Adreno 840 Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Ekran Boyutu: 6,3

6,3 Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 4.300 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy S25'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Adreno 840 GPU'ya sahip akıllı telefonda 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek göreceğiz. Amiral gemisinin ekranı 6,3 büyüklüğünde olacak. Galaxy S26, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ayrıca 4.300 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

Samsung Galaxy S26 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26'nın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modelleri de tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.