12 GB RAM'li Galaxy S26+ Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Samsung Galaxy S26+ ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir sertifikasyon platformunda ortaya çıkan Samsung Galaxy S26+, bu kez Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı özellikleri de ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S26+ Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy S26+'ın Güney Kore sürümü, SM-S947N model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, OpenCL testinde 24 bin 964 puana ulaştı. Performans testinin sonuçlarına göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench'te Exynos 2600 işlemcisi yer aldı. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor.

Daha önce telefonun Snapdraogn 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olacağı iddia edilmişti. Muhtemelen Samsung Galaxy S24'teki gibi bölgelere göre farklı işlemciler görebiliriz. Yani telefon ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer bölgelerde ise Exynos 2600 ile gelebilir. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: QHD

QHD Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Parlaklığı: 2.600 nit

2.600 nit Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: ABD'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600

ABD'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB RAM: 12 GB

Samsung Galaxy S26+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni akılı telefon modeli Galaxy S26+'ın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S26 modelleri de tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.