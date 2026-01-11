İddialar Bitmek Bilmiyor! Galaxy S26 Serisi Satış Tarihi Sızdırıldı

Samsung’un yeni Android amiral gemisi serisi Galaxy S26 için heyecan giderek artıyor. Üç modelden oluşması beklenen aile hakkında bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Hatta Galaxy S26 serisi özellikleri bile sızdı. Ancak cihazların satış tarihi konusunda hâlâ bir belirsizlik var. Son olarak bu konuyla ilgili yeni bir söylenti daha ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy S26 serisi çıkış ve satış tarihi!

Samsung Galaxy S26 Serisinin Satış Tarihi Netleşti

Galaxy S26 serisinin duyurulacağı Unpacked etkinliğinin 25 Şubat 2026’da düzenleneceği daha önce öne sürülmüştü. Galaxy Unpacked lansmanları genellikle ocak ayının sonlarında gerçekleştirilse de bu yıl yaşanan bazı tedarik sorunları nedeniyle tanıtım tarihi için şubat ayı işaret ediliyor.

Fransa kaynaklı yeni bir iddiaya göre Galaxy S26 serisi beklendiği gibi şubat ayında tanıtılacak ve 11 Mart’ta satışa sunulacak. Tabii ön sipariş sürecinin bu tarihten daha önce başlaması kuvvetle muhtemel. Ön sipariş veren kullanıcılar için sevkiyatların da 11 Mart itibarıyla başlaması bekleniyor.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Serisi Özellikleri

Özellik Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Ekran: 6,3 inç Quad HD M14 OLED 6,7 inç Quad HD M14 OLED 6,9 inç Quad HD M14 OLED, AI destekli gizlilik ekranı İşlemci: Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Arka Kameralar: 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5x telefoto + 12 MP veya 50 MP 3x telefoto Batarya: 4.300 mAh 4.900 mAh 5.400 mAh S Pen Desteği: Yok Yok Var Diğer Özellikler: AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli gizlilik ekranı, gelişmiş sensörler

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.