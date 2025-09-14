Amiral Gemisi Galaxy S26 Ultra İçin Kritik Sızıntı! Hiç Fark Olmayacak

Samsung’un birkaç ay içinde tanıtacağı Galaxy S26 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Serinin en çok merak edilen modeli Galaxy S26 Ultra geçtiğimiz günlerde tasarım sızıntılarıyla adından söz ettirmişti. Şimdi ise cihazın ekran boyutu netleşti. İşte detaylar...

Samsung Galaxy S26 Ultra Ekran Boyutu Netleşti

Güvenilir kaynaklara göre Galaxy S26 Ultra, 6,89 inçlik bir ekranla gelecek. Ancak Samsung tıpkı önceki modellerde olduğu gibi bu boyutu 6,9 inç olarak tanıtacak. Peki Galaxy S25 Ultra ile fark ne? Geçtiğimiz yıl çıkan modelin ekranı 6,86 inçti ve o da 6,9 inç olarak pazarlanmıştı. Yani boyut açısından neredeyse hiçbir değişiklik yok. En azından gözle fark etmek kolay olmayacak.

Bununla birlikte Samsung sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, panelde sürpriz özellikler olacağını öne sürüyor. Ancak bu yeniliklerin ne olacağı şimdilik açıklanmış değil. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Samsung Galaxy S26 Ultra Tanıtım Tarihi

En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra, Ocak 2026'da tanıtılacak.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,9 inç, AMOLED, anti-reflective cam, 120–144 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık

6,9 inç, AMOLED, anti-reflective cam, 120–144 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 8 Elite 2 veya Exynos 2600

Snapdragon 8 Elite 2 veya Exynos 2600 RAM: 12 / 16 GB

12 / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kameralar: 200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 5× telefoto + 3× telefoto

200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 5× telefoto + 3× telefoto Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj: 45W kablolu

45W kablolu İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.