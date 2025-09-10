Galaxy S26 Ultra Daha İnce Olacak Ama Ağırlığı Değişmeyecek!

Son haftalarda akıllı telefon pazarında rekabet adeta alev aldı. Apple’ın kısa süre önce tanıttığı iPhone 17 serisi tüm dikkatleri üzerine çekerken, sahneye çıkmaya hazırlanan isim ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung. Şirket, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy S26 serisini önümüzdeki yılın ilk aylarında kullanıcılarla buluşturacak. Buna göre geri sayım artık resmen başladı.

Serinin en çok merak edilen modeli ise şüphesiz Galaxy S26 Ultra. En iyi akıllı telefonlar arasında zirveye oynaması beklenen bu modelle ilgili çok önemli bir sızıntı yaşandı. İşte detaylar…

Samsung Galaxy S26 Ultra, İnceliğiyle Dikkat Çekecek

Kısa süre önce Ice Universe tarafından ortaya atılan söylentiye göre Android’in yeni amiral gemisi, selefine kıyasla gözle görülür şekilde daha ince bir tasarımla gelecek. Bu da kullanıcıya daha zarif bir deneyim sunacak. Ancak aynı kaynak, cihazın devasa bir kamera çıkıntısıyla geleceğini öne sürüyor.

İddialara bakılırsa Galaxy S26 Ultra incelik bakımından öne çıkacak olsa da ağırlık konusunda durum değişmeyecek. Geçtiğimiz yılın başında satışa çıkan Galaxy S25 Ultra 218 gramdı. Galaxy S26 Ultra’nın da benzer bir ağırlıkla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Galaxy S26 Ultra, selefine göre fark edilir derecede daha ince olabilir ama bu onun hâlâ büyük bir telefon gibi hissettirmesini değiştirmeyecek. Yeni bir söylentiye göre Samsung, incelen ana gövdeyi devasa bir kamera çıkıntısıyla telafi edecek ve ağırlıkta neredeyse hiç değişiklik olmayacak.

Beklenen Galaxy S26 Ultra Özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Galaxy S26 Ultra, 6,9 inç AMOLED ekranla gelecek. Bu panel 120 Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın kalbindeyse global için Snapdragon 8 Elite 2, bazı ülkelerde ise Exynos 2600 yer alacak. Buna 12 GB / 16 GB RAM eşlik edecek. Depolama alanı seçenekleriyse 256 GB / 512 GB / 1 TB olacak.

Ön tarafında 12 MP özçekim kamerasına yer verecek amiral gemisinin arka tarafında dörtlü kamera kurulumu dikkat çekecek. Bu kurulum 200 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 12 MP 3x telefoto + 50 MP 5x telefoto kameralardan oluşacak. Öte yandan 60W hızlı şarjla beslenen 5000 mAh batarya ve Android 16 tabanlı One UI 8 işletim sistemi de beklenen Galaxy S26 Ultra özellikleri arasında.

Ekran: 6,9 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3. seviye yansıma önleyici cam

Samsung Galaxy S26 Ultra Tanıtım Tarihi

Samsung Galaxy S26 serisinin Ocak 2026'da duyurulması bekleniyor. Seriyle birlikte Galaxy S26 Ultra da tüketicilerin karşısına çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.