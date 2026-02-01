Galaxy S26 Ultra Bekleyenlere Kötü Haber! Cebi Zorlayacak

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra için geri sayım başladı. Güçlü işlemci, kaliteli kameralar ve güncel işletim sistemiyle adından söz ettirecek cihazın fiyatıyla ilgili şimdiye kadar pek çok iddia öne sürüldü.

Bu bağlamda Samsung'un özellikle bellek krizinin giderek derinleştiği bu dönemde zam yapıp yapmayacağına dair bir belirsizlik var. Şimdi ise bu konuyla ilgili yeni bilgiler geldi. Görünen o ki Samsung Galaxy S26 Ultra fiyatı zamlı olacak. İşte son detaylar...

Samsung Galaxy S26 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen serinin en çok konuşulan üyesi hiç şüphesiz Galaxy S26 Ultra olacak. Selefine kıyasla birçok yeniliği beraberinde getirecek cihaz, bellek maliyetinin artması nedeniyle Güney Koreli üreticiyi bir hayli zorlayacak. Bu nedenle zam yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kısa süre önce ortaya atılan iddia da bunu doğruluyor.

Son iddiaya göre Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra'dan yüzde 6 daha pahalı olacak. Geçen sene piyasaya sürülen amiral gemisi 1.69 milyon won (1.165 dolar) etiketine sahipti. Buna göre Galaxy S26 Ultra başlangıç fiyatının ise 1.8 milyon won (1.240 dolar) olması bekleniyor.

Samsung, kısa süre önce duyurduğu Galaxy Book 6 Pro serisini 480 dolar zamlı şekilde satışa sundu. Tabii şirketin Galaxy S26 Ultra donanımlarındaki maliyet artışını kendi cebinden karşılaması da pek beklenmiyor. Bu da zam ihtimalini oldukça artırıyor.

Öte yandan Samsung'un yalnızca fiyat artışlarıyla kalmayacağı söyleniyor. Firma, her sene satışa çıkardığı yeni akıllı telefonlarıyla birlikte kulaklıklar, powerbank'ler ve diğer elektronik ürünlerinde dikkat çeken indirimler sunuyordu. Ancak maliyetler bunu da etkileyecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.